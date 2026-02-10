美製進口車關稅受矚 經濟部、勞動部邀車輛公會及9大車廠座談

台美對等貿易協定（ART）在農曆春節前完成簽署？美製進口車關稅備受矚目，政府近期持續與產業溝通，經濟部長龔明鑫下午邀請勞動部長洪申翰及9大本土車廠包括中華、國瑞、裕隆、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等車廠代表，舉行「汽車製造產業座談會」，討論台美關稅議題，與會層級多為董事長或總經理，包括鴻華先進董事長李秉彥、庫得科技董事長吳廣義、國瑞汽車將由總經理古屋敷博文，裕日車由總經理姚振祥，福特六和由總經理陳文芳出席，車輛公會理事長李建輝等與會。

對於零關稅是否已經定案，龔明鑫沒有鬆口，僅表示還沒有底定，但是仍可以有一些方向性的討論，若是真的零關稅，對汽車產業的產值影響逾1%，短期內的影響並不大，但也會匡列30億元預算輔導廠商升級轉型，協助國內汽車業者建立自主研發能力。