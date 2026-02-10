快訊

曾任高金素梅助理、18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

美製進口車關稅受矚 經濟部、勞動部邀車輛公會及9大車廠座談

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
經濟部長龔明鑫（中）下午邀請勞動部長洪申翰（左）及9大本土車廠包括中華、國瑞、裕隆、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等車廠代表，舉行「汽車製造產業座談會」，討論台美關稅議題。記者曾學仁／攝影
經濟部長龔明鑫（中）下午邀請勞動部長洪申翰（左）及9大本土車廠包括中華、國瑞、裕隆、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等車廠代表，舉行「汽車製造產業座談會」，討論台美關稅議題。記者曾學仁／攝影

台美對等貿易協定（ART）在農曆春節前完成簽署？美製進口車關稅備受矚目，政府近期持續與產業溝通，經濟部長龔明鑫下午邀請勞動部長洪申翰及9大本土車廠包括中華、國瑞、裕隆、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等車廠代表，舉行「汽車製造產業座談會」，討論台美關稅議題，與會層級多為董事長或總經理，包括鴻華先進董事長李秉彥、庫得科技董事長吳廣義、國瑞汽車將由總經理古屋敷博文，裕日車由總經理姚振祥，福特六和由總經理陳文芳出席，車輛公會理事長李建輝等與會。

對於零關稅是否已經定案，龔明鑫沒有鬆口，僅表示還沒有底定，但是仍可以有一些方向性的討論，若是真的零關稅，對汽車產業的產值影響逾1%，短期內的影響並不大，但也會匡列30億元預算輔導廠商升級轉型，協助國內汽車業者建立自主研發能力。

裕日車總經理姚振祥（右）出席。記者曾學仁／攝影
裕日車總經理姚振祥（右）出席。記者曾學仁／攝影
中華汽車副總廖景雲（右）出席。記者曾學仁／攝影
中華汽車副總廖景雲（右）出席。記者曾學仁／攝影
鴻華先進董事長李秉彥（右）出席。記者曾學仁／攝影
鴻華先進董事長李秉彥（右）出席。記者曾學仁／攝影
庫得科技董事長吳廣義（右）出席。記者曾學仁／攝影
庫得科技董事長吳廣義（右）出席。記者曾學仁／攝影
福特六和由總經理陳文芳（中）出席。記者曾學仁／攝影
福特六和由總經理陳文芳（中）出席。記者曾學仁／攝影
國瑞汽車將由總經理古屋敷博文（中）出席。記者曾學仁／攝影
國瑞汽車將由總經理古屋敷博文（中）出席。記者曾學仁／攝影
車輛公會理事長李建輝（中）出席。記者曾學仁／攝影
車輛公會理事長李建輝（中）出席。記者曾學仁／攝影
台灣本田協理李瑞宏（左）出席。記者曾學仁／攝影
台灣本田協理李瑞宏（左）出席。記者曾學仁／攝影
經濟部今天下午舉行「汽車製造產業座談會」，討論台美關稅議題，邀請台灣車輛工業同業公會，以及9大本土車廠包括中華、國瑞、裕隆、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等車廠及相關代表出席。記者曾學仁／攝影
經濟部今天下午舉行「汽車製造產業座談會」，討論台美關稅議題，邀請台灣車輛工業同業公會，以及9大本土車廠包括中華、國瑞、裕隆、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等車廠及相關代表出席。記者曾學仁／攝影

董事長 台美關稅 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

台美ART簽署在即 勞長洪申翰出席汽車關稅會議

民視「豆腐媽媽」替身演員職災 洪申翰：將強化高風險拍攝作業防護

魏哲家憂供電 經長：今年興達台中電廠將增520萬瓩

相關新聞

美國輸台保健食品關稅恐大降！業界憂委製訂單被收回 盼緩步調降

台美關稅進入最後談判階段，立法委員王鴻薇爆料，我國已與美方達成協議，美國輸台保健食品關稅，將從現行30%大幅調降至10%...

美國汽車將零關稅進口壓境？經長：短期「影響有限」 中長期恐有衝擊

經濟部長龔明鑫10日表示，台美汽車關稅談判結果將只限「美國製造」，不會外溢到其他國家。在對美國汽車關稅降至零情況下，對汽...

美進口車降稅開放市場 車輛公會籲政府設產業影響預警機制及轉型基金

美國車零關稅傳出已經定案，經濟部邀集國產車廠、車輛工業同業公會開會，就台美關稅議題與產業界交換意見。車輛公會聯合各車廠表...

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

台美關稅簽訂後，傳出我方已經同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，經濟部今也找車商「喝咖啡」。經濟部長...

駁台美關稅黑箱 政院：食品討論基於國際標準、確保國民健康

台美對等貿易協定（ART）可望在本周簽署，本報掌握，行政院副院長鄭麗君今晚將赴美磋商，協定最快將在12日明朗。行政院發言...

傳關稅協定開放美牛絞肉、內臟 行政院：秉持四大原則

有關外界關心台美經貿談判進度，行政院發言人李慧芝10日表示，行政院副院長鄭麗君以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。