美進口車降稅開放市場 車輛公會籲政府設產業影響預警機制及轉型基金

美國車零關稅傳出已經定案，經濟部邀集國產車廠、車輛工業同業公會開會，就台美關稅議題與產業界交換意見。車輛公會聯合各車廠表達產業立場，強調可以理解政府從總體角度開放美車降關稅進口，但請政府給予周全的配套措施，讓台灣得來不易的汽車產業生態系能有發展與轉型的機會與空間。

車輛公會表示，請政府正視國內車輛產業所面臨的衝擊，在產業轉型過渡期制定配套措施，確保台灣在市場開放的同時，仍能保有在地生產的技術自主性與產業發展；穩定台灣汽車產業就業人口，降低產業衝擊。面對關稅結構變動，台灣汽車產業也將此刻視為產業升級的轉折點，投入轉型對應在地汽車產業之戰略韌性與轉型布局，盼政府與企業共同守護在地產業價值，強化內需韌性實力，並創新轉型競爭力。

車輛公會表示，汽車產業是帶動內需韌性最重要的重工業基礎，台灣汽車產業培植在地整車廠與逾2700家零組件商，帶動上下游30萬勞工家庭的工作機會，呼籲政府針對稅制與產業鏈擬定配套措施，使國內汽車產業具備對等競爭力，以穩定產能，帶動本土供應鏈，穩定就業人口，避免產業發生斷鏈，民眾避免因過度依賴進口導致零件斷料與高額用車成本。

車輛公會也說，台灣汽車產業牽一髮動全身，面對市場格局重組，攸關未來定位與競爭力的關鍵時刻，期盼政府在國際談判與產業穩定之間，能取得平衡。建請政府設立「產業影響預警機制」，針對關稅變革的產業變化進行動態監控，並望給予具體協助方案，提升競爭力，強化抗風險能力。

車輛公會表示，希望政府設立「汽車產業轉型基金」，鼓勵企業在台灣持續投入自動化與智慧化生產線、前瞻車輛電子研發等，強化在地生產的抗風險能力；提供低利貸款與補助，以研發支出抵稅、設備更新加速折舊，協助度過市場衝擊期。

車輛公會強調，面對未來美國產製汽車調降關稅，不可低估對國產車結構性的衝擊，呼籲政府守護「台灣整車製造」對等競爭力，懇請政府確保美國車的原產地認定標準，以及確保整車與零件的合理關稅差距，台灣沒有產製的汽車零件關稅也應該降為0%。此外，獎勵國內自製率愈高的車廠，可給予貨物稅、營利事業所得稅或營業稅等賦稅抵減的鼓勵措施。