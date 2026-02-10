美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片
台美關稅簽訂後，傳出我方已經同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，經濟部今也找車商「喝咖啡」。經濟部長龔明鑫表示，若是真的零關稅，對汽車產業的產值影響逾1%，短期內的影響並不大，但也匡列30億元輔導廠商升級轉型。

經濟部今邀包括車輛公會、中華車、國瑞汽車、裕隆汽車、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等國產車製造業者進行產業座談會，會議以閉門方式進行，而與會業者也都三緘其口，僅表示交由經濟部對外說明。

對於是否代表零關稅已經定案，龔明鑫會後受訪時沒有鬆口，僅表示雖然還沒底定，但是可以有一些方向性的討論，了解企業界希望政府可以提供什麼樣的協助，讓政府預先準備，甚至可以啟動行政程序，這是很好的良性的互動。

龔明鑫也透露，根據智庫以「最極端」的情況去推估，對產值影響僅1%多，還算是可控，但對於就業人口的衝擊，則還未有推估。至於美國車的定義，他則說，要有一定的附加價值，全世界的這個原產地規定就有相關的規定。

對於30億元的用途，龔明鑫表示，現在就開始透過輔導團，主動跟這些車廠接洽，了解他們想要轉型或升級的方向，並協助國內的這些汽車業者建立自主研發能力。

若是對美國汽車零關稅，業者也期待，部分台灣沒有生產的零組件在進口時也能零關稅，降低生產成本，龔明鑫則表示，如果可以降低車價回饋消費者，那經濟部就會跟行政院做進一步的討論。

龔明鑫也說，從美國進口的都是高駕車，而國產車則相對平價，市場有所區隔的，短期內要進口其他平價車是有困難的，因此影響有限，而中長期來說，國際車廠會否去做資源調配仍是未知，但經濟部希望經過2~3年時間把廠商體質調整過來，以因應未來可能的競爭。

但外界關注，若是美國車零關稅後，包括歐洲或是日本車會否也跟進，對此，龔明鑫則強調，除非雙方有進行雙邊貿易談判，否則不可能，「這是因為台美簽定的貿易協定，跟其他的國家沒有關係，其他國家是不能適用，那就是只有美國汽車的問題。」

