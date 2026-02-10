傳關稅協定開放美牛絞肉、內臟 行政院：秉持四大原則

快訊

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片
有關外界關心台美經貿談判進度，行政院發言人李慧芝10日表示，行政院副院長鄭麗君以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」四大原則。

李慧芝強調，而任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

國民黨立院黨團今日舉行「台美關稅協議 打破黑箱 全民監督」記者會。由於目前對等關稅協定中對於市場開放、降稅清單都未明朗，王鴻薇指出，除對美製汽車關稅降為零，取消限額外，農產品也會大量開放市場，品項非常多，包含農業產品、工業產品開放到零關稅的超過6,000項。

國民黨 李慧芝 台美關稅 行政院
