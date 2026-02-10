聽新聞
美製車「零關稅」底定？ 勞動部明邀6大車廠工會座談

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
美製車「零關稅」將底定？勞動部明邀6大車廠工會座談。聯合報系資料照片

台美對等貿易協定（ART）簽署在即，外傳美製進口車可能降至零關稅。經濟部今下午召開「汽車製造產業座談會」，邀請車輛公會與9大本土車廠討論關稅事宜，勞動部則接續著預計於明下午邀集六大車廠工會理事長座談。

勞動部明下午2點預計邀集台灣本田、裕隆、中華、三陽、國瑞、福特六大車廠工會理事長座談。台灣機械業工會聯合會理事長段維中說，目前正在彙整工會建議，主要是希望政府能重視汽車業勞工的工作權益，並也在幫助汽車產業因應衝擊上，提供更寬鬆條件的方案，如再調降國產車貨物稅、相關零件關稅等，同時鼓勵民眾舊車換新車等。

段維中說，相較於機械業衝擊是立即性的裁員減薪，汽車產業則是「慢性病」，將慢慢侵蝕台灣汽車產業，這是工會最擔心的，特別是汽車產業勞工年資多落在20年左右，勞工轉行、轉職難度高，去年勞動部因應關稅端出的協助方案，對勞工來說杯水車薪，「我們要的是工作權」。

裕隆工會理事長羅文男則說，明天代表汽車產業工會跟勞動部交換意見，盼勞動部在行政院院會傳達意見。

