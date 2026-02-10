台美 ART 簽署在即 勞長洪申翰出席汽車關稅會議
傳台美對等貿易協定（ART）將於農曆春節前完成簽署，美製進口車關稅備受矚目。據悉，經濟部10日將召開「汽車製造產業座談會」，邀請車輛公會與九大本土車廠討論關稅事宜。對此，勞動部證實，勞長洪申翰今下午將出席經濟部會議，並將於11日邀集六大車廠工會理事長座談。
據了解，經濟部今天下午舉行「汽車製造產業座談會」，規劃90分鐘會議，討論台美關稅議題。邀請台灣車輛工業同業公會，以及九大本土車廠包括中華、國瑞、裕隆、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等車廠及相關代表出席。
對於外傳洪申翰亦規劃邀請主要車廠工會座談，勞動部說明，洪申翰今日下午將出席經濟部會議，並將於明日（2/11）下午二時邀集六大車廠工會理事長座談。
