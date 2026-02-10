鄭麗君10日將赴美？傳台美貿易協定最快12日明朗
台美對等貿易協定（ART）新進展曝光，行政院副院長鄭麗君預計10日傍晚將再赴華府，與美國貿易代表署（USTR）磋商，待雙方完成協定文本確認後。據了解，協定完成簽署後，可望2月12日或13日說明，鄭麗君不排除循前例，就近在美國舉行記者會，對外說明協定內容，屆時市場開放、降稅清單都將揭曉；行政院長卓榮泰已聽取相關部會說帖內容，擬在國內舉行記者會說明產業衝擊評估與相關協助措施。
政院人士表示，鄭麗君於1月20日在政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定」；總談判代表楊珍妮也在記者會中表示，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協議送交國會審議。
