最後一哩！鄭麗君今天傍晚赴華府 台美貿易協定最快2月12日明朗
台美對等貿易協定（ART）有進度，領軍談判團隊的行政院副院長鄭麗君今天傍晚將再赴華府，與美國貿易代表署（USTR）磋商，待雙方完成協定文本確認後，可望見證美國在台協會（AIT）與駐美台北經濟文化代表處（TECRO）簽署對等貿易協定。
據了解，協定完成簽署後，可望2月12日或13日說明，鄭麗君不排除循前例，就近在美國舉行記者會，對外說明協定內容，屆時市場開放、降稅清單都將揭曉；行政院長卓榮泰已聽取相關部會說帖內容，擬在國內舉行記者會說明產業衝擊評估與相關協助措施。
根據行政院、經貿辦過往說明，協定內容除載明美方給予台灣對等關稅稅率15％不疊加，也將觸及關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會、雙向投資等相關議題；協定完成簽署後，會連同台美投資諒解備忘錄（MOU）及產業衝擊評估，一併送交國會。
