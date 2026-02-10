快訊

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

最後一哩！鄭麗君今天傍晚赴華府 台美貿易協定最快2月12日明朗

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君。圖／本報資料照片
行政院副院長鄭麗君。圖／本報資料照片

台美對等貿易協定（ART）有進度，領軍談判團隊的行政院副院長鄭麗君今天傍晚將再赴華府，與美國貿易代表署（USTR）磋商，待雙方完成協定文本確認後，可望見證美國在台協會（AIT）與駐美台北經濟文化代表處（TECRO）簽署對等貿易協定。

據了解，協定完成簽署後，可望2月12日或13日說明，鄭麗君不排除循前例，就近在美國舉行記者會，對外說明協定內容，屆時市場開放、降稅清單都將揭曉；行政院長卓榮泰已聽取相關部會說帖內容，擬在國內舉行記者會說明產業衝擊評估與相關協助措施。

根據行政院、經貿辦過往說明，協定內容除載明美方給予台灣對等關稅稅率15％不疊加，也將觸及關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會、雙向投資等相關議題；協定完成簽署後，會連同台美投資諒解備忘錄（MOU）及產業衝擊評估，一併送交國會。

行政院 美國在台協會 台美 鄭麗君
最後一哩！鄭麗君今天傍晚赴華府 台美貿易協定最快2月12日明朗

台美對等貿易協定（ART）有進度，領軍談判團隊的行政院副院長鄭麗君今天傍晚將再赴華府，與美國貿易代表署（USTR）磋商，...

鄭麗君今傳赴美談判 王鴻薇爆：我方同意美製車零關稅

行政院副院長鄭麗君與關稅談判團隊傳今日再度赴美，與美方貿易代表署談完成談判最後一哩路。國民黨立委王鴻薇表示，據她瞭解我方...

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

美台關稅談判日前落幕，國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄質疑黑箱。立委王鴻薇表示，據悉這...

曝賴總統過去「重啟談判也在所不惜」 賴士葆：換位置就換腦袋？

行政院副院長鄭麗君與關稅談判團隊本周擬再赴美。國民黨立委賴士葆今天表示，現在只聽到政府講出口關稅卻不提進口關稅，完全沒...

關稅總結會議將底定 蕭美琴：最後一哩路盼國人支持

關稅協定文本據悉已進入最後檢視階段，由行政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊，本周有望赴華府簽署「台美對等貿易協定（ART）」...

「谷立言比科長大一點」一說惹議…蕭旭岑回應了：就事論事 沒有不敬

國民黨副主席蕭旭岑日前指美國在台協會（AIT）處長谷立言只是「比科長大一點」，引發熱議。蕭旭岑今表示，他對谷立言沒有不敬...

