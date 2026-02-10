傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

美台關稅談判日前落幕，國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄質疑黑箱。立委王鴻薇表示，據悉這星期非常有可能簽訂台美關稅協議，但政府仍不對外說明，我國政府也已讓步，準備開放開放牛絞肉、牛內臟的進口，已承諾把萊克多巴胺的標準比照現在的國際標準。

傳台美對等貿易協定（ART）可能於農曆春節前完成簽署。國民黨團今舉行記者會，許宇甄說，行政院仍把談判內容鎖在黑箱，這種先斬後奏的黑箱套路，根本是把台灣農業當作換取政治籌碼的犧牲品。據了解，美方已強烈要求水果、液態乳全面零關稅來台。我國可能會對15項的豬肉產品稅率分3年調降至一半，對31項農產品如鴨肉、鵝肉、葡萄等降稅一半。政府應對農民說明降稅稅率、如何因應衝擊。

許宇甄指出，美國是我國液態乳最大進口國，輸入超過3萬公噸，這是目前保護本土鮮乳在業務用奶市場的最後一道防線，目前每公斤是課關稅15.6元，但如果取消關稅，進口乳將會徹底攻占台灣市場，壓縮國產鮮乳生存空間。食安部分，是否會放寬美牛美豬的萊克多巴胺的容許量？是否放寬牛絞肉跟內臟的進口？基改食品是否會進入校園？

許宇甄表示，美國法律規定，總統在簽署貿易協議前必須要提前通知國會並公開文本。美國把國會當作民主的防線，民進黨政府卻是先斬後奏，甚至傳出花公帑僱用美國的公關公司，在華府抹黑在野黨阻撓。請問連一條條文都沒有看過，要怎麼阻撓？先黑箱再栽贓的政治手段踐踏民主。

王鴻薇表示，據悉這星期非常有可能簽訂台美關稅協議，但政府對所有的產業、受影響的民眾、勞工、企業都諱莫如深，醜媳婦終究要見公婆。除對美製汽車關稅降為零，取消限額外，另外保健食品會大幅降稅，從30%降到10%。農產品也會大量開放市場，品項非常多，包含農業產品、工業產品開放到零關稅的超過6千項。

王鴻薇表示，政府過去嚴守食安，希望萊豬、萊牛不要送上民眾餐桌，不要進入校園，但這部分政府準備讓步。美國關心我國進口牛絞肉、牛內臟，故我國準備開放牛絞肉、牛內臟的進口，已承諾把萊克多巴胺的標準比照現在的國際標準，提高萊克多巴胺的容許值。

王鴻薇說，不排除最後一刻會有些調整，但大方向就是大幅降稅、開放市場，她甚至認為政府是否在農曆年前，大家忙著過年，沒有足夠時間了解跟討論。她要特別為國內的螺絲扣件業者爭取，因為現適用的是鋼鋁50%的高關稅，這些主要是南部的螺絲扣件業者，也希望能爭取到豁免關稅，否則很多中小企業苦哈哈。

林沛祥表示，最嚴重的問題是能源安全韌性問題，據了解，政府承諾中油等國營事業對美國採購444億美元的液態天然氣跟石油，以及252億美元的電力設備、儲能跟工業產品，未來我國的能源對美採購占比高達35%。能源高度集中於單一來源本身即很大的國安風險。

林沛祥指出，過度集中能源來源會導致三大風險，包括國際形勢若有變動，台灣能源供應即將首當其衝；我國能源議價能力被削弱，成本與穩定性更容易受制於人；當區域緊張或供應中斷時，衝擊將被放大，影響產業運作跟民生用電。

林沛祥強調，國民黨團要問賴政府，是否完成完整的能源風險與備援評估？是否有清楚的多元化能源來源規畫？憑什麼在國會與人民尚未充分知情之前，就先行承諾如此龐大的採購比例？台美貿易關係重要，但重要不等於可以黑箱。