經濟部下午邀9大車廠舉行台美關稅座談會
經濟部10日下午舉行「臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」。
針對台美關稅議題邀請台灣車輛工業同業公會及9大本土車廠座談，會議結束後將會正式說明。
汽車業界揣測，在台美關稅底定之後汽車關稅應該是下一階段要推動的，所以這次的座談，主要是討論台美關稅議題，根據了解，邀請台灣車輛工業同業公會及9大本土車廠包括國瑞、中華車、裕隆集團、福特六和、三陽工業、台灣本田、鴻華先進等車廠及相關代表出席。
台美ART簽署在即，汽車產業界高度重視此次座談會，這次各家公司派去的代表都是重量級，不少大廠幾乎都是董總親自出席。
國內業界普遍認為，關稅趕快底定，對於汽車觀望買盤的進場有正面的幫助，政策確認之後，車廠才能進一步規劃，將影響降到最低。
