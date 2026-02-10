聽新聞
經濟部下午邀9大車廠舉行台美關稅座談會

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

經濟部10日下午舉行「臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」。

針對台美關稅議題邀請台灣車輛工業同業公會及9大本土車廠座談，會議結束後將會正式說明。

汽車業界揣測，在台美關稅底定之後汽車關稅應該是下一階段要推動的，所以這次的座談，主要是討論台美關稅議題，根據了解，邀請台灣車輛工業同業公會及9大本土車廠包括國瑞、中華車、裕隆集團、福特六和、三陽工業、台灣本田、鴻華先進等車廠及相關代表出席。

台美ART簽署在即，汽車產業界高度重視此次座談會，這次各家公司派去的代表都是重量級，不少大廠幾乎都是董總親自出席。

國內業界普遍認為，關稅趕快底定，對於汽車觀望買盤的進場有正面的幫助，政策確認之後，車廠才能進一步規劃，將影響降到最低。

台美貿易協定掀牌倒數…美車、農產將開放 藍批黑箱

台美關稅談判進入最後階段，行政院台美經貿工作小組指出，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨晚率隊...

經部座談 美車降稅 就業衝擊沒推估

趕在行政院副院長鄭麗君昨晚率團赴美洽簽台美關稅協定前，經濟部與勞動部昨邀請國內車商開會，經濟部長龔明鑫昨說，美國汽車進口關稅若降至零，對汽車產業產值衝擊逾百分之一，短期影響有限，但中長期則會有衝擊；至於降稅對就業人數的衝擊，龔則回應還沒有推估。

藍白齊轟談判鎖黑箱 關稅衝擊項目 全民只能拼湊

台美關稅協定簽約在即，相關內容卻迄今未公布。國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄說，行政院把談判內容鎖在黑箱，是把台灣農業...

美企購晶片 擬豁免關稅

英國金融時報引述知情人士報導，川普政府計畫豁免亞馬遜、谷歌和微軟等公司日後採購晶片的關稅，而這些豁免將結合台積電投資承諾...

新聞眼／關稅協定要簽了 全程保密到家 就要全民吞下去

台美關稅協定最快本周底定，但市場開放項目、程度為何，外界至今難以略知一二。外傳協定可能在春節前宣布，顯見政府為降低市場開...

傳美國液態乳零關稅、開放牛絞肉內臟 酪農業慘遭內外夾擊

台美關稅協定即將簽署，昨傳出政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口，美國液態乳也將取消關稅。對此，產業界擔憂，進口農產品如大量...

