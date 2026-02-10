快訊

曝賴總統過去「重啟談判也在所不惜」 賴士葆：換位置就換腦袋？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片

行政院副院長鄭麗君與關稅談判團隊本周擬再赴美。國民黨立委賴士葆今天表示，現在只聽到政府講出口關稅卻不提進口關稅，完全沒向國人說明卻要立院買單？賴清德總統過去批評兩岸服貿協議未向地方政府說明而希望立院嚴審，「即使重啟談判，也在所不惜」的精神，如今不知是否因換了位置而換了腦袋？

美對台對等稅率談定15%且不疊加，代價除了赴美投資5000億美元，也涉及台灣市場開放程度，尤其是對美國進口汽車關稅調降，以及農產品等。對於台美對等貿易協議（ART）可望農曆春節前簽署，副總統蕭美琴昨晚表示，期待最後這一哩路，能獲得國人支持。

賴士葆批評，行政院副院長鄭麗君將赴美簽署台美對等貿易協議，現在政府只對外說明對美出口的關稅降為15%，可是對於美國進口台灣部分是否汽車零關稅、農產品大幅降稅？完全都沒有向國人說明，賴總統只要立法院買單，卻完全沒有要讓國人知道談了些什麼。

賴士葆抨擊，賴政府現在台美關稅所有消息只透過美國和媒體放話，就像美方說要將台積電四成產能移轉美國，鄭麗君卻說這不可能，賴總統過去批評服貿未向地方政府說明而希望立法院嚴審，這「即使重啟談判，也在所不惜」的精神，如今不知是否因換了位置而換了腦袋 ?

美國 行政院 台美關稅 鄭麗君 賴士葆 賴清德
