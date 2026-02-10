聽新聞
川普晶片關稅掛鉤美台協議！ 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台積電高雄廠。路透
台積電高雄廠。路透

金融時報報導，美國政府研擬在即將上路的晶片關稅中，提供亞馬遜、谷歌和微軟等雲端巨頭豁免空間，做法是把豁免額度與台積電對美投資及美台貿易協議掛鉤，主要由台積電將相應豁免額度分配給美國客戶，讓他們在進口晶片時可免除或抵減關稅。

知情人士透露，美國商務部研擬提供美國超大型雲端業者晶片關稅豁免，讓台積電在內赴美投資的台灣企業，依其規畫中的美國產能比例取得豁免額度，並可再分配給美國客戶。

根據商務部公布的協議大綱，台灣企業在美國興建半導體廠期間，可在免關稅條件下進口晶片，免稅額度最高相當於新廠規畫產能的2.5倍；已在美國設廠的台灣企業，免稅額度則最高相當於其既有產能的1.5倍。

一名知情人士並稱，美國超大型雲端業者可獲得的回饋規模與範圍，取決於台積電預估未來幾年在美國可達到的產能。

一名聽取簡報的政府官員警告，相關計畫仍在變動，且尚未由川普簽署。

這名官員並警告，一旦公布這套方案，「美方將像老鷹盯獵物一樣密切追蹤後續發展，確保關稅與回饋機制要達成的目的不被破壞，也避免最後變成白白送給台積電的好處。」

美國商務部與白宮未回應置評請求，台積電拒絕評論。

關稅 川普 台積電
相關新聞

台美貿易協定掀牌倒數…美車、農產將開放 藍批黑箱

台美關稅談判進入最後階段，行政院台美經貿工作小組指出，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨晚率隊...

經部座談 美車降稅 就業衝擊沒推估

趕在行政院副院長鄭麗君昨晚率團赴美洽簽台美關稅協定前，經濟部與勞動部昨邀請國內車商開會，經濟部長龔明鑫昨說，美國汽車進口關稅若降至零，對汽車產業產值衝擊逾百分之一，短期影響有限，但中長期則會有衝擊；至於降稅對就業人數的衝擊，龔則回應還沒有推估。

藍白齊轟談判鎖黑箱 關稅衝擊項目 全民只能拼湊

台美關稅協定簽約在即，相關內容卻迄今未公布。國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄說，行政院把談判內容鎖在黑箱，是把台灣農業...

美企購晶片 擬豁免關稅

英國金融時報引述知情人士報導，川普政府計畫豁免亞馬遜、谷歌和微軟等公司日後採購晶片的關稅，而這些豁免將結合台積電投資承諾...

新聞眼／關稅協定要簽了 全程保密到家 就要全民吞下去

台美關稅協定最快本周底定，但市場開放項目、程度為何，外界至今難以略知一二。外傳協定可能在春節前宣布，顯見政府為降低市場開...

傳美國液態乳零關稅、開放牛絞肉內臟 酪農業慘遭內外夾擊

台美關稅協定即將簽署，昨傳出政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口，美國液態乳也將取消關稅。對此，產業界擔憂，進口農產品如大量...

