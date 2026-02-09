關稅總結會議將底定 蕭美琴：最後一哩路盼國人支持

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴表示，期待台美關稅最後這一哩路，能獲得國人同胞共同支持，開創台灣在全球布局新篇章。圖／總統府提供
關稅協定文本據悉已進入最後檢視階段，由行政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊，本周有望赴華府簽署「台美對等貿易協定（ART）」，完成談判最後一哩路。副總統蕭美琴9日受訪時表示，期待最後這一哩路能獲得國人同胞共同支持，開創台灣在全球布局新篇章。

蕭美琴晚間出席「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」，會後接受媒體聯訪。

有關台美關稅最新進展，蕭美琴表示，鄭麗君率領的貿易談判團隊非常辛苦，也做了許多準備，這一年來一直都是以台灣的國家利益、產業利益為出發點，尋求降低對等關稅，並尋求台美之間在經貿領域互惠互利的新機會。

蕭美琴指出，對於關稅，行政院做了許多充分的準備，那也期待最後這一哩路，能夠獲得國人同胞大家共同的支持，開創台灣在全球布局一個新篇章。

蕭美琴提到，她也特別借日本天皇華誕慶祝的酒會，向日本政府及人民表達恭喜，高市早苗能夠獲得人民的支持與托付，尤其是在國會有這麼多的席次，未來將有強大的民意基礎。她相信大家也很期待，未來可以跟日本一起尋求更多合作機會，深化台日關係。

她說，高市首相過去長期以來非常支持台灣，也對台灣非常友好，相信這也能開創新的機會，同時強化台日之間的關係。台日過去經貿關係有非常深厚的基礎，未來對於區域所面臨的各項挑戰，如日本政府經常重申台海和平穩定的重要性，都期待雙方能夠更進一步深化各項領域合作。

至於中國大陸官方要求日本收回「台灣有事，日本有事」的宣言，蕭美琴回應，日本這個言論，有助於區域和平穩定，是各方各利益相關者大家共同的責任，也是全球對於這個區域的期待。

日本 蕭美琴 關稅 台美關稅 鄭麗君 台灣有事 台海
