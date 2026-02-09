蕭旭岑談AIT處長位階引發爭議 學者：國際政治本就需「黑白臉」策略

照片取自蕭旭岑副主席臉書粉絲專頁

國民黨副主席蕭旭岑日前在政論節目受訪時，形容美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言「只比科長大一點」，相關說法隨即引發熱議。民進黨多位政治人物痛批此一發言不僅失當，甚至可能影響台美關係。

對此，研究國際政治傳播的新聞學者指出，台灣在處理對外關係時，向來需因應不同對象與情境，採取彈性策略，包括「黑臉、白臉」並行的溝通模式，才能保有談判與互動空間。從這個角度來看，相關言論未必需要被過度政治化解讀，民進黨及親綠媒體也無須藉機放大操作。

學者也指出，若蕭旭岑當時能更清楚說明谷立言在AIT體系中的實際角色與業務權責，或以更精準的類比方式說明其行政位階，將有助於避免誤解與爭議。例如，以台灣社會較為熟悉的外交實務角色作為對照，說明其功能性定位，而非僅以職銜大小概括，表述上或許更為周延。像是形容谷立言的位階類似於大家熟悉的「口譯哥」台北市議員趙怡翔，他過去擔任的台灣駐美國代表處政治組組長職務，應該會更清楚。

學界認為，國際政治向來不是單一表態即可定調，而是需要策略組合與角色分工。在「黑臉、白臉」並行的互動架構下，外界關注的焦點，或許不僅在於一時言論風波，更在於國民黨接下來將如何布局其對外論述與實際行動。

聚傳媒