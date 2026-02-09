快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

蕭旭岑談AIT處長位階引發爭議 學者：國際政治本就需「黑白臉」策略

聚傳媒／ 記者陳冠宇報導

照片取自蕭旭岑副主席臉書粉絲專頁

國民黨副主席蕭旭岑日前在政論節目受訪時，形容美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言「只比科長大一點」，相關說法隨即引發熱議。民進黨多位政治人物痛批此一發言不僅失當，甚至可能影響台美關係

對此，研究國際政治傳播的新聞學者指出，台灣在處理對外關係時，向來需因應不同對象與情境，採取彈性策略，包括「黑臉、白臉」並行的溝通模式，才能保有談判與互動空間。從這個角度來看，相關言論未必需要被過度政治化解讀，民進黨及親綠媒體也無須藉機放大操作。

學者也指出，若蕭旭岑當時能更清楚說明谷立言在AIT體系中的實際角色與業務權責，或以更精準的類比方式說明其行政位階，將有助於避免誤解與爭議。例如，以台灣社會較為熟悉的外交實務角色作為對照，說明其功能性定位，而非僅以職銜大小概括，表述上或許更為周延。像是形容谷立言的位階類似於大家熟悉的「口譯哥」台北市議員趙怡翔，他過去擔任的台灣駐美國代表處政治組組長職務，應該會更清楚。

學界認為，國際政治向來不是單一表態即可定調，而是需要策略組合與角色分工。在「黑臉、白臉」並行的互動架構下，外界關注的焦點，或許不僅在於一時言論風波，更在於國民黨接下來將如何布局其對外論述與實際行動。

聚傳媒

台美關係 谷立言 蕭旭岑
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「谷立言比科長大一點」一說惹議…蕭旭岑回應了：就事論事 沒有不敬

王滬寧定調統一？鄭麗文批編故事、胡謅亂寫

鄭麗文3月中會見習近平？ 王義川酸：達到這幾個指標才能去

王滬寧國共論壇定調「統一」？蕭旭岑斥：每個字都是編造

相關新聞

「谷立言比科長大一點」一說惹議…蕭旭岑回應了：就事論事 沒有不敬

國民黨副主席蕭旭岑日前指美國在台協會（AIT）處長谷立言只是「比科長大一點」，引發熱議。蕭旭岑今表示，他對谷立言沒有不敬...

自民黨席次達修憲門檻 學者：高市是否乘勝追擊提修憲案仍需觀察

日本眾議院選舉結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨囊括316席，突破眾議院修憲所需的310席三分之二門檻。學者表示，日本行...

白宮力挺台灣增軍費 歡迎國防支出占GDP3%以上

行政院為期8年、規模1.25兆元的國防特別條例持續被封殺，引發美國議員關切。白宮6日對美媒表示，「強烈」支持台灣透過增加...

代表進行對等關稅談判 鄭麗君「這原則」談判桌上絕對不讓

行政院副院長鄭麗君8日接受《新聞高峰會》節目專訪，首度對外分享代表台灣進行台美對等關稅談判的心路歷程。被問到「絕對不讓」...

半導體四成產能轉美？鄭麗君：不可能 護國神山只會愈來愈大

美方期待將台灣半導體四成產能轉到美國，行政院副院長鄭麗君8日表示，她在談判過程中清楚向美方表達：不可能，台灣數十年發展出...

台灣半導體產能4成轉移至美國？鄭麗君：清楚向美方表示不可能

台美關稅談判底定，農曆年前有望簽署對等貿易協定（ART）。領軍談判的行政院副院長鄭麗君於今晚播出的電視專訪訴說談判艱辛；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。