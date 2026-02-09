「谷立言比科長大一點」一說惹議…蕭旭岑回應了：就事論事 沒有不敬

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今接受「中午來開匯」網路專訪。圖／中午來開匯提供
國民黨副主席蕭旭岑日前指美國在台協會AIT）處長谷立言只是「比科長大一點」，引發熱議。蕭旭岑今表示，他對谷立言沒有不敬之意，谷立言在台灣代表美國大使層級，這沒有問題；在美外交體系是類似中將，這是事實，他只是實話實說。

對於蕭旭岑先前的說法，立法院長韓國瑜認為，應該給谷立言尊重；立法院副院長江啟臣說，谷立言是大使層級，對照軍方階級是中將等級，立委柯志恩也說，谷立言就是代表美國政府。

蕭旭岑今接受「中午來開匯」網路專訪指出，他對谷立言沒有不敬之意，也能體諒美國總統川普一直沒派任AIT理事主席，作為AIT台北辦事處長，谷立言非常辛苦，「我只是就事論事，反應台灣人的感受。」

蕭旭岑表示，江啟臣、韓國瑜、柯志恩等人都說得沒錯，谷立言確實代表美國，他很清楚。國民黨不會去阻擋軍購預算，而是要合理、如期交貨、對台灣國防有幫助，不能讓民進黨有上下其手的空間，這是國民黨很清楚的立場。

蕭旭岑說，台美關係再好，仍要表達台灣的立場與人民的心聲，大家相互尊重，一味地接受，不見得能換到尊重。軍購預算卡關是朝野共同的責任，解鈴還須繫鈴人，賴清德總統不願增加軍人待遇，所以在野訴求是有道理的。

蕭旭岑說，美國國務院助理國務卿就是司長，這沒有任何衝突。谷立言在台灣代表美國大使層級，這沒有問題，在國務院體系是屬於類似中將，這都是事實，他只是實話實說。

