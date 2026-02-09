快訊

文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

楊千嬅52歲生日同框劉嘉玲！60歲女神「凍齡20年」狀態驚人

白宮力挺台灣增軍費 歡迎國防支出占GDP3%以上

中央社／ 華盛頓8日專電

行政院為期8年、規模1.25兆元的國防特別條例持續被封殺，引發美國議員關切。白宮6日對美媒表示，「強烈」支持台灣透過增加軍費來強化嚇阻，也歡迎總統賴清德宣布2026年將軍費的GDP占比提高到3%以上，並於2030年達5%。

為強化台灣自我防衛能力，行政院去年底通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，送交立法院審議。不過，該草案去年12月2日首度在程序委員會遭藍白聯手封殺，無法列入院會報告事項議程，至今累計已被立法院封殺10次。

立法院今年1月30日由民眾黨與國民黨挾人數優勢通過提案，決議將民眾黨團所提版本交付委員會審查。該版本列出6項採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統在內，總經費上限為新台幣4000億元，並採1年1期方式編列。

「國會山莊報」（The Hill）今天報導，立院僵局目前沒有任何緩解的跡象。

白宮對「國會山莊報」指出，「強烈」支持台灣透過改革和增加國防開支來強化自身防禦和嚇阻力。一名川普政府高級官員表示，「我們歡迎賴總統宣布台灣計劃於2026年將國防開支占GDP的比例提高到3%以上，並於2030年達到5%」。

參議院軍事委員會成員、民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）也透過聲明向「國會山莊報」表示，台灣持續面臨中國威脅下，擁有自衛所需的資源至關重要。

她說，「過去一年，我持續與台灣同僚對話，勸阻他們不要採取如此大幅度的削減措施，希望他們能夠改變主意。」

「傳統基金會」（Heritage Foundation）亞洲資深研究員葉望輝（Steve Yates）說，國民黨這麼做「風險很大」，警告該黨「在玩火」。「他們削減了先前承諾的投資，這在華盛頓的理性人士看來一定不會是什麼好事。」

葉望輝曾任已故前副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問，為美國資深國安專家。他支持幾位參議員就此問題表達疑慮，但對國會和媒體中更多政策制定者沒有發聲感到「失望」。

美國總統川普1月接受「紐約時報」專訪時表示，中國國家主席習近平相信台灣是中國的一部分，「他可以愛怎樣就怎樣，但我已向他表達如果侵台，我會很不高興」。

「我相信他不會這麼做，我也不希望他這麼做，如果美國有不同的總統他也許會動手，但我相信他不會在我擔任總統時動手。」

美國 行政院 國防
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

賴總統台中會談 和大總裁轉述：盼立院通過台美關稅草案、勿重蹈南韓覆轍

川普調整美軍售順位 優先賣給國防經費較高、戰略重要國家

美軍售將以軍費高戰略重要者優先 分析：對台灣有利

川普：軍售先給高軍費國家

相關新聞

白宮力挺台灣增軍費 歡迎國防支出占GDP3%以上

行政院為期8年、規模1.25兆元的國防特別條例持續被封殺，引發美國議員關切。白宮6日對美媒表示，「強烈」支持台灣透過增加...

代表進行對等關稅談判 鄭麗君「這原則」談判桌上絕對不讓

行政院副院長鄭麗君8日接受《新聞高峰會》節目專訪，首度對外分享代表台灣進行台美對等關稅談判的心路歷程。被問到「絕對不讓」...

半導體四成產能轉美？鄭麗君：不可能 護國神山只會愈來愈大

美方期待將台灣半導體四成產能轉到美國，行政院副院長鄭麗君8日表示，她在談判過程中清楚向美方表達：不可能，台灣數十年發展出...

台灣半導體產能4成轉移至美國？鄭麗君：清楚向美方表示不可能

台美關稅談判底定，農曆年前有望簽署對等貿易協定（ART）。領軍談判的行政院副院長鄭麗君於今晚播出的電視專訪訴說談判艱辛；...

美擬再對台大筆軍售 傳逾200億美元 北京：川普4月訪中行恐生變

英國金融時報(FT)報導，美國正為台灣準備一筆規模龐大的軍售案，金額上看200億美元，包含愛國者飛彈與其他武器。北京已私...

川普調整美軍售順位 優先賣給國防經費較高、戰略重要國家

白宮6日說，川普總統已簽署行政命令，重新調整美國對外軍售客戶名單的優先順序，未來優先考慮出售軍備給國防支出較高、且在其所...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。