傳北京以川習會擋美軍售 美國務院：對台承諾不變

英國媒體6日披露，美國正為台灣彙整一筆軍售，北京警告，這可能危及川普預計4月的訪中行。美國國務院今天對此表示，不評論待定的軍售。一如過去40多年，美國對台灣的長期承諾不變。

英國「金融時報」（Financial Times）引述8名知情人士透露，繼去年底公布創紀錄的111億美元（約新台幣3506億）軍售案後，美國正為台灣彙整含愛國者等系統的軍售，規模達200億美元。

「金融時報」指出，中方對這項軍售案表達嚴重關切，且已告知美國，這筆軍售可能會讓美國總統川普的訪問行程生變。美國國務院一名發言人今天對中央社指出，本屆政府已明確表示，一如過去40多年來，美國對台灣的長期承諾持續不變，「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話」。

數名知情人士對「金融時報」說，這項最新對台軍售的金額可能高達200億美元，但最終數字仍有變動，可能仍會貼近去年12月的金額；部分美國官員認為中國只是在虛張聲勢，並不會真的取消川普來訪。

美國研擬中的對台軍售包裹將含4種武器系統。除愛國者（用於攔截來襲飛彈）外，還有更多套先進地對空飛彈系統（NASAMS）及另外2種武器。

知情人士還說，美國政府原計劃本月通知國會這項軍售案，但部分專家認為如今川普可能會等從中國返回之後再進行，而中國駐美大使謝鋒已就這項軍售案向美國政府提出警告。

中國國家主席習近平在4日與川普的通話中也提到對台軍售。根據中國外交部的說法，習近平強調美方「務必慎重處理」對台軍售問題。川普政府去年12月17日通知國會對台軍售，當中含M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購、反裝甲型無人機飛彈系統等8案。