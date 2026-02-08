最後一哩 鄭麗君本周赴美簽關稅協定

針對台美關稅談判，據了解，關稅協定文本已進入最後檢視階段，行政院長卓榮泰更親自主持會議聽取相關談參規畫，備戰後續攻防；府院力拚農曆年前達陣，由行政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊本周有望赴華府簽署「台美對等貿易協定（ＡＲＴ）」，完成談判最後一哩路。

台美雙方已達成台灣對等關稅調降為百分之十五且不疊加原有的最惠國待遇稅率（ＭＦＮ）、半導體及半導體衍生品等二三二關稅最優惠待遇，以及台灣企業自主投資二五○○億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高二五○○億美元的企業授信額度。

目前台美已簽訂投資備忘錄（ＭＯＵ），正待簽署貿易協定。鄭麗君在昨晚接受華視專訪中提到，這是首度在美國商務部，與美方面對面簽署ＭＯＵ；對於美國商務部長盧特尼克稱，美國總統川普任內目標是將台灣半導體產能四成轉移至美，她清楚向美方表達「產能不可能分配」，台灣最先進製程、技術研發及設廠規畫一定得在台灣，護國神山只會愈來愈大，但能擴大對美投資，也沒有「台灣模式」將科學園區整套搬去的問題。

鄭麗君強調，政府會在立足台灣、擴大國內投資前提下，展開全球、對美投資布局。

除了半導體等高科技產業取得降稅利多，外界也關注台美雙方在「民生深水區」的談判結果，尤其是攸關民生與糧食安全的開放項目。據了解，談判過程中，美方要求全面市場開放，我方也從美方公布的對外貿易障礙評估著手，試圖在不衝擊國內產業下擴大開放市場、降低對美進口關稅。

汽車部分，由於我國進口車認證主要採聯合國歐洲經濟委員會（ＵＮ／ＥＣＥ）車輛安全法規，美規車僅能申請少量安全審驗，導致每年僅限額進口美規車七十五輛。有消息指出，我進口美製車關稅稅率擬大幅度調降，不排除從百分之十七點五降至零關稅，同時放寬進口配額限制，形同擴大認可美規標準，未來將能比照歐規車安審。

另外，據了解，美豬牛開放方向擬「比照國際標準」，美豬腎萊劑容許值不排除參考日韓、國際食品法典委員會（ＣＯＤＥＸ）等標準放寬；美牛方面，我國「食安法」第十五條規定，禁止輸入近十年內發生狂牛症國家、地區的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等，但美國逾十年未有狂牛症，輸入可望不受法規限制。

由於在野已做好嚴審協議的準備，綠營憂心，在朝小野大格局下，協定審議恐因攻防出現延宕。據透露，相關單位亦自擬「考前猜題」沙盤推演，卓揆上周也召集相關部會，聽取談參規畫，做足一切準備。

對於台美關稅協議傳將簽署，國民黨立院黨團重申對美路線沒有變，應依法將協議送立法院審查。國民黨立委賴士葆憂心，目前只聽到政府敲鑼打鼓出口的稅率，就怕汽車、農產品等進口零關稅，將會嚴重衝擊產業，尤其農產品攸關幾十萬名農民的生計，但目前都沒訊息。