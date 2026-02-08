代表進行對等關稅談判 鄭麗君「這原則」談判桌上絕對不讓

行政院副院長鄭麗君8日接受《新聞高峰會》節目專訪，首度對外分享代表台灣進行台美對等關稅談判的心路歷程。被問到「絕對不讓」的底線，她表示，不同於日韓的政府出資，原則就是「企業自主，企業要不要投資，由企業自己決定」，以及「維護產業利益與自主原則下，清楚說明政府可以扮演的角色」。

鄭麗君表示，談判桌上回歸理性，因為台灣對美逆差九成來自半導體與ICT，美方希望在美國打造本土晶片供應鏈。她說：「首先，我很清楚跟美方說，不可能把四成、五成產能移到美國，我們最先進製程佔全球將近九成，是數十年發展出的產業生態系，像冰山一樣，水面下非常龐大，不可能搬走。我們會持續投資台灣，但在國際布局時，可以擴大美國投資。」

鄭麗君說，第二，台灣不走日韓政府出資模式，而是企業自主投資，但政府提供金融信保；第三，將會分享台灣打造產業聚落的經驗，協助美國建立產業環境，同時美方也必須提供水電、基礎建設、稅負優惠等條件，才能吸引企業，達成雙贏。

至於談判桌上「絕對不讓」的底線？鄭麗君表示，第一個原則就是企業自主。企業要不要投資，由企業自己決定。她解釋，我們有信心，因為AI需求強勁，台美高科技產業高度互補。台灣半導體先進製造，讓美國高科技產業快速成長，成為不可或缺的夥伴。

第二個原則，就是在維護產業利益與自主原則下，清楚說明政府可以扮演的角色，也期待美方政府扮演角色，形成共識。同時，她透露，利用投資MOU還有一個重點，是促進雙向投資，美國也會擴大對台投資，讓雙方在全球民主供應鏈形成更緊密的戰略夥伴。

她表示，其實整個過程都不輕鬆。因為每一次談判，都牽動產業的期待，也牽動整個國家的經濟發展，壓力最大的時候，應該就是7月，因為當時全世界都在等美國寄出的信函，不知道什麼時候會寄到，也不知道稅率是多少，在那段時間，幾乎每天都在開會、討論不同的情境推演。因為只要一個結果不好，對產業的衝擊都非常大。

鄭麗君說，「我心裡一直提醒自己，我們不能只看短期的稅率」，而是要為台灣爭取一個長期、穩定的產業發展空間。