半導體四成產能轉美？鄭麗君：不可能 護國神山只會愈來愈大

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
鄭麗君接受電視專訪8日晚間播出，暢談台美談判過程的壓力及挑戰。（記者杜建重／攝影）
美方期待將台灣半導體四成產能轉到美國行政院副院長鄭麗君8日表示，她在談判過程中清楚向美方表達：不可能，台灣數十年發展出來的半導體生態系不可能搬走，護國神山只會愈來愈大。

鄭麗君接受電視專訪8日晚間播出，暢談台美談判過程的壓力及挑戰。外界關切「台灣模式」投資美國，是否造成產業外移，削弱台灣競爭力，鄭麗君回應，「護國神山只會愈來愈大。」仍會持續投資台灣。

美國總統川普、商務部長盧特尼克曾說，要將台灣半導體四成、五成產能回到美國，鄭麗君強調，台灣半導體產值在全球占比相當高，數十年發展出來的半導體生態系不可能搬走，就像冰山，大家只看見冰山上面的尖峰，事實上沉在水面下的基盤相當大。

鄭麗君表示，談判過程中，我方明確表示，不可能就半導體產能來進行分配，「我們只會更大，但我們可以擴大對美布局。」

至於外界擔憂產業外移，鄭麗君強調，她身為行政院副院長，隨時都在協調企業擴大投資台灣所需的各項基礎建設，因此她非常確信，產業正在台灣籌建的先進製造、封裝等上下游供應鏈，都會遠大於在美國、或任何一個國家投資。

鄭麗君強調，我方清楚向美方說明，半導體最先進製程技術絕對不會去，一定得在台灣進行，因為台灣才有完整的生態系，必須先在台灣設廠，確保能夠量產後，才會擴展到其他國家。

回顧談判最艱難部分，扛著台灣必須面對對等關稅與232條款兩大要求、以及各國談判條件彼此影響的高度變動性，鄭麗君坦言，最大挑戰是「這不是一場傳統的雙邊經貿談判」。

她解釋，因為美國與所有國家都在談，而且美國有其設定目標，也就是要平衡貿易逆差、再造製造業，還有美國的國安目標、逆差要減少。

鄭麗君指出，第一個壓力，台灣是半導體、ICT重要生產國，同時面對兩大要求，如果談不好，關稅就會上升；第二個壓力則是美國與各國同時進行談判，各國談判條件會影響彼此，造成高度變動性。

美國 鄭麗君 半導體 行政院 台美 基礎建設
