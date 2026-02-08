傳台美關稅協議下周簽署 賴士葆：政府未說明美國貨輸台是否零關稅？

行政院拚農曆年前台美關稅協議達陣，立法院接下來也會審議。國民黨立委賴士葆表示，應該依法審查，但目前只聽到政府敲鑼打鼓出口的稅率，對於要進口到台灣的稅率呢？就怕汽車、農產品等零關稅，將會衝擊產業，尤其農產品攸關幾十萬位農民的生計，但目前都沒訊息。

台美關稅談判底定。據了解，行政院近來多次舉行跨部會會議，關稅協定文本也進入最後檢視階段，行政院長卓榮泰更親自主持會議聽取相關談參規畫，為將來攻防做好應對，而府院持續力拚農曆年前達陣，我方談判團隊近日有望再度啟程赴美，完成談判最後一哩路。

立法院副院長江啟臣透露，台美關稅協議應該在本月中旬希望可以簽訂，簽訂以後，立法院當然應該盡速審議通過。國民黨立院黨團書記長立委林沛祥表示，台美關稅協議送進立法院後，應依照「條約締結法」審查。行政院應依照先例，來立法院進行整體經濟衝擊評估報告，這才是負責任的政府；依法行政，照程序來。

賴士葆分析，說要洽簽台美關稅協議，但目前都是聽到出口部分的稅率，對進口到台灣的稅率呢？目前都沒有聽到，比如汽車產品、農產品等，會不會都是0關稅？這恐衝擊到眾多汽車產業及攸關幾十萬位農民的生計，但都一直沒有訊息，卻看到政府在敲鑼打鼓。他也憂心，審查若無法改內容，那又為何要審查，所以政府洽簽之前應該要說明清楚。

另外，有報導指若立院再不通過軍購特別條例草案，台美關稅協議即便簽署完成也可能出現變化，像韓國就出現關稅暴增情況。賴士葆批評，軍購跟關稅是兩回事，賴清德總統不是說要到立院報告？應先到立院說明再說。