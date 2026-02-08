快訊

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

避免認知退化風險 聽力下降2早期跡象有助判斷是否該就醫

傳台美關稅協議下周簽署 賴士葆：政府未說明美國貨輸台是否零關稅？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片

行政院拚農曆年前台美關稅協議達陣，立法院接下來也會審議。國民黨立委賴士葆表示，應該依法審查，但目前只聽到政府敲鑼打鼓出口的稅率，對於要進口到台灣的稅率呢？就怕汽車、農產品等零關稅，將會衝擊產業，尤其農產品攸關幾十萬位農民的生計，但目前都沒訊息。

台美關稅談判底定。據了解，行政院近來多次舉行跨部會會議，關稅協定文本也進入最後檢視階段，行政院長卓榮泰更親自主持會議聽取相關談參規畫，為將來攻防做好應對，而府院持續力拚農曆年前達陣，我方談判團隊近日有望再度啟程赴美，完成談判最後一哩路。

立法院副院長江啟臣透露，台美關稅協議應該在本月中旬希望可以簽訂，簽訂以後，立法院當然應該盡速審議通過。國民黨立院黨團書記長立委林沛祥表示，台美關稅協議送進立法院後，應依照「條約締結法」審查。行政院應依照先例，來立法院進行整體經濟衝擊評估報告，這才是負責任的政府；依法行政，照程序來。

賴士葆分析，說要洽簽台美關稅協議，但目前都是聽到出口部分的稅率，對進口到台灣的稅率呢？目前都沒有聽到，比如汽車產品、農產品等，會不會都是0關稅？這恐衝擊到眾多汽車產業及攸關幾十萬位農民的生計，但都一直沒有訊息，卻看到政府在敲鑼打鼓。他也憂心，審查若無法改內容，那又為何要審查，所以政府洽簽之前應該要說明清楚。

另外，有報導指若立院再不通過軍購特別條例草案，台美關稅協議即便簽署完成也可能出現變化，像韓國就出現關稅暴增情況。賴士葆批評，軍購跟關稅是兩回事，賴清德總統不是說要到立院報告？應先到立院說明再說。

台美關稅 行政院 立法院 稅率 賴士葆
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

破壞罷免賴士葆宣傳看板判刑3月 法官：妨害宣講政治

挨轟統一發票獎金4年少給86億元 財政部：法律解讀差異

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

谷立言喊「自由不是免費」 賴士葆：請跟華府說提升軍購的質

相關新聞

影／軍購案卡關 鄭麗文：癥結在賴總統、找在野黨是畫錯重點

行政院版軍購特別條例在立院仍擱置，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕將陸續訪美，會不會擔心遭華府冷處理？鄭麗文今一早在屏東...

傳台美關稅協議下周簽署 賴士葆：政府未說明美國貨輸台是否零關稅？

行政院拚農曆年前台美關稅協議達陣，立法院接下來也會審議。國民黨立委賴士葆表示，應該依法審查，但目前只聽到政府敲鑼打鼓出口...

農曆年前拚台美關稅協議達陣 談判團隊可望下周再赴華府

台美關稅談判底定。據了解，行政院近來多次舉行跨部會會議，關稅協定文本也進入最後檢視階段，行政院長卓榮泰更親自主持會議聽取...

軍購條例壓力山大 藍堅持補足軍人加薪

美國近日對《國防特別條例》預算的施壓力道增加，除了AIT處長谷立言多次公開喊話，美國國會議員近來也罕見發聲，以致藍營內部開始出現雜音。

AIT處長只比科長大一點？ 柯志恩：對我來說谷立言就是代表美國政府

針對國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，這番談話引來高雄市長陳其邁批評「非常不禮...

美軍售將以軍費高戰略重要者優先 分析：對台灣有利

美國總統川普簽署行政命令，將重新調整美國武器的客戶名單排序，優先考慮國防支出較高且具有戰略重要性的國家。美學者分析，這對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。