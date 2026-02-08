軍購條例壓力山大 藍堅持補足軍人加薪

美國近日對《國防特別條例》預算的施壓力道增加，除了AIT處長谷立言多次公開喊話，美國國會議員近來也罕見發聲，以致藍營內部開始出現雜音。對此，將接任黨團首席副書記長的藍委許宇甄說，若能編列軍警消追加預算，就可以審查總預算與國防特別條例。

藍營內部出現分歧

針對國防特別預算美方近期增大施壓力道，藍營內部對於是否繼續封鎖政院版特別條例已開始出現分歧。美國AIT處長谷立言近日多次公開對台灣軍購與國防預算發聲，強調支持台灣強化防衛能力。美不分黨派多位大咖參議員也陸續發聲，國務院更公開表達支持台灣國防特別預算，美方的壓力顯而易見。

針對國民黨副主席蕭旭岑嗆谷立言「科長」的言論，立法院副院長江啟臣、台中市長盧秀燕卻頗不認同，且基層還要面對2026年選舉的壓力，加上國防部近日又指出，美方已經針對特別預算中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期限到3月15日，國民黨的壓力已愈來愈大。

追加預算就可審查

對此，國民黨回應說，政府仍可動用去年6千多億的國防預算，他們是因為民進黨不肯編列立法院三讀通過給職業軍人加薪的一年300億預算，才沒審查今年的預算，只要民進黨政府把軍人預算編列，在野黨會立刻審查並通過國防預算。同時也呼籲美國政府敦促民進黨給軍人加薪，在野黨會立刻迅速審查國防預算。

將接任國民黨團幹部的立委許宇甄近日也表示，只要賴清德政府願意負起責任，承諾以追加預算方式，依法補足軍人加薪，以及警消、海巡退撫等相關經費，立法院將可在新會期，立即就總預算與《國防特別條例》展開實質、有效的審查。

付委審查緩解疑慮

但回顧國民黨前書記長羅智強曾表示，呼籲總統賴清德兌現選舉承諾來立法院報告並接受質詢，也希望民進黨政府能把立法院通過的相關預算編列，包括軍人加薪、退休警消退休保障等。對比下來，近日國民黨要賴總統國情報告的訴求似乎被淡化了不少，可見國民黨也有妥協的打算。

隨著美方壓力增加、2026年選舉逼近，多篇大報的文章與社論也開始建議藍營可順勢讓法案付委。除了不必再當賴政府遮掩資訊的擋箭牌，也可能透過專業的國防委員會嚴審，將虛編項目刪除，不僅可避免綠營政治操作，也能緩解美方疑慮。

