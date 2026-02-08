AIT處長只比科長大一點？ 柯志恩：對我來說谷立言就是代表美國政府

針對國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，這番談話引來高雄市長陳其邁批評「非常不禮貌」。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，谷立言就是代表美國政府，2026縣市長選舉，大家比較關心地方經濟民生問題。

柯志恩今早在左楠區市議員陪同下前往左營哈囉市場及果貿市場發春聯。

針對國民黨副主席蕭旭岑對於AIT處長谷立言的發言內容，柯志恩受訪表示，谷立言是AIT處長，代表美國來跟台灣做一些溝通，過去常跟他互動，他就是代表美國政府，雙方之間應該是平等互惠原則下，做好彼此溝通，「對我個人來說，谷立言就是代表美國政府」。

記者追問柯志恩，近日黨中央一連串親中批美的言論是否衝擊中南部縣市長選情？柯志恩回應，2026縣市長選舉，大家比較關心地方及經濟民生問題，中央怎樣做這些處理，她還是著重地方民生議題上面，中央是否親中或反美，每個人都有不同解讀，「對我個人而言，維護彼此之間互惠原則做溝通，這是中央責無旁貸的角色跟責任」。