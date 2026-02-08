快訊

搭高鐵目睹乘客將座椅轉向1角度 331萬人看傻：自己打造觀光列車

明明想省錢卻愈花愈兇？「少做一事」讓日常採買變成浪費源頭

AIT處長只比科長大一點？ 柯志恩：對我來說谷立言就是代表美國政府

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩今早持續發春聯行程，前往左營區兩大傳統市場與選民互動。圖／柯志恩團隊提供
立委柯志恩今早持續發春聯行程，前往左營區兩大傳統市場與選民互動。圖／柯志恩團隊提供

針對國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，這番談話引來高雄市長陳其邁批評「非常不禮貌」。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，谷立言就是代表美國政府，2026縣市長選舉，大家比較關心地方經濟民生問題。

柯志恩今早在左楠區市議員陪同下前往左營哈囉市場及果貿市場發春聯。

針對國民黨副主席蕭旭岑對於AIT處長谷立言的發言內容，柯志恩受訪表示，谷立言是AIT處長，代表美國來跟台灣做一些溝通，過去常跟他互動，他就是代表美國政府，雙方之間應該是平等互惠原則下，做好彼此溝通，「對我個人來說，谷立言就是代表美國政府」。

記者追問柯志恩，近日黨中央一連串親中批美的言論是否衝擊中南部縣市長選情？柯志恩回應，2026縣市長選舉，大家比較關心地方及經濟民生問題，中央怎樣做這些處理，她還是著重地方民生議題上面，中央是否親中或反美，每個人都有不同解讀，「對我個人而言，維護彼此之間互惠原則做溝通，這是中央責無旁貸的角色跟責任」。

立委柯志恩今早持續發春聯行程，前往左營區兩大傳統市場與選民互動。圖／柯志恩團隊提供
立委柯志恩今早持續發春聯行程，前往左營區兩大傳統市場與選民互動。圖／柯志恩團隊提供

美國在台協會 谷立言 柯志恩
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／綠議員來勢洶洶 柯志恩：農曆年後分三波提名、3選區跟友黨合作

柯志恩直搗賴瑞隆本命區首發春聯 婆媽熱情擁抱、送菜頭

柯文哲選高雄市長？醫曝參選機率：得高雄者得2028

黃國昌曝2026最大目標「打下高雄」 柯志恩喊：藍白一定要合

相關新聞

影／軍購案卡關 鄭麗文：癥結在賴總統、找在野黨是畫錯重點

行政院版軍購特別條例在立院仍擱置，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕將陸續訪美，會不會擔心遭華府冷處理？鄭麗文今一早在屏東...

農曆年前拚台美關稅協議達陣 談判團隊可望下周再赴華府

台美關稅談判底定。據了解，行政院近來多次舉行跨部會會議，關稅協定文本也進入最後檢視階段，行政院長卓榮泰更親自主持會議聽取...

AIT處長只比科長大一點？ 柯志恩：對我來說谷立言就是代表美國政府

針對國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，這番談話引來高雄市長陳其邁批評「非常不禮...

美軍售將以軍費高戰略重要者優先 分析：對台灣有利

美國總統川普簽署行政命令，將重新調整美國武器的客戶名單排序，優先考慮國防支出較高且具有戰略重要性的國家。美學者分析，這對...

黃國昌、蕭旭岑批谷立言 學者：台灣朝野只有親美、更親美之分

國民黨副主席蕭旭岑近日重批美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言，外界關注是否衝擊國民黨對美關係。學者分析，美國經營對台關係不會只與執政黨交往，相信會持續重視與國會多數黨的接觸；有學者也認為，蕭旭岑與民眾黨主席黃國昌批谷立言的發言主要反映美方長期介入台灣政局的不滿，若後續沒有進一步發言或行動，美方應會繼續與泛藍勢力接觸，保留合作空間。

「請谷立言如實轉達」 國民黨談軍購預算 喊話美方勿被民進黨誤導

國民黨副主席蕭旭岑點名美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言干涉對台灣內政，呼籲美國應尊重在野把關預算，美國國會的軍事及外交委員會資深議員則接連發聲，關切在野聯手擱置政院版軍購特別條例草案。國民黨昨天反擊，在野黨不審預算因民進黨不肯編列軍人加薪預算，請美國國會議員敦促民進黨政府編列預算，請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，勿被民進黨政府誤導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。