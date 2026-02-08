快訊

軍購案卡關 鄭麗文：癥結在賴總統、找在野黨是畫錯重點

早餐少不了水煮蛋？專家提醒跟這蔬菜吃可能妨害營養吸收

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

影／軍購案卡關 鄭麗文：癥結在賴總統、找在野黨是畫錯重點

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）今年到屏東，為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉站台，會前接受媒體聯訪。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今年到屏東，為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉站台，會前接受媒體聯訪。記者劉星君／攝影

行政院版軍購特別條例在立院仍擱置，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕將陸續訪美，會不會擔心遭華府冷處理？鄭麗文今一早在屏東受訪說，不會，大家多慮了，不要過度解讀，軍購預算不能代表整個台美關係，而且其中較嚴重問題是，中間有資訊的重大落差，很明顯他們被民進黨政府嚴重誤導，問題在賴總統，找在野黨是畫錯重點。

鄭麗文說，她相信華府還是高度重視台灣整體戰略價值，「問題癥結出在賴總統，去年搞一整年大罷免，雞犬不寧，嚴重撕裂」，賴總統當選後從來都不接受朝小野大國會現況，透過不同政治鬥爭手段在杯葛國會。即便大罷免大失敗，賴清德沒有幡然悔悟、自我反省，反而變本加厲，讓國會三讀通過法案、預算，都一概不理，造成史上第一個被國會彈劾的違憲總統。

「解鈴還須繫鈴人！」鄭麗文說，台灣陷入嚴重憲政僵局，年度總預算乃至軍購預算，都沒有辦法進到立院，如果美方的朋友覺得很緊急，如果賴總統真的覺得茲事體大，就應該放下偏執，停止無理取鬧、無謂憲政對峙。

「問題癥結出在賴總統，找在野黨就是劃錯重點，找錯問題的方向！」鄭麗文說，如果美方真的急，如果賴總統真的向他說的這件事情很急的話，為什麼要無理杯葛，不斷延續台灣的憲政僵局，台灣民主政治要順暢運作，關鍵還是在賴總統。

國民黨副主席蕭旭岑批AIT處長「只比科長大一點」，鄭麗文說，我們擔心下情能不能如實上達，重視每個可以跟美國溝通機會，她擔任主席三個月，來自美方智庫、學界、國會與官方代表，都非常積極溝通，經過她的溝通說明，大家能得到全貌，非常希望她能到華府跟大家更進一步對話。

鄭麗文說，很遺憾的是執政黨沒有把台灣利益擺在優先。她多次向美方表達，「希望朝野理性溝通對話運作，很無奈，賴總統上任，每下愈況，越來越惡化」，如果說通過軍公教警消，關乎防衛韌性的重要族群待遇，區區三百億台幣，如果賴總統說，三百億付不出來，如何去答應美方超過一兆預算呢？這不是自相矛盾？若超過一兆預算都沒有財政困難，為什麼給軍公教警消三百億預算編不出來，這不是很荒謬嗎？

鄭麗文說，「如果像賴總統殷殷期盼這件事情這麼緊急，為什麼讓國會僵局到今天呢？都是他惡意操作，解鈴還須繫鈴人，問題在賴總統身上」。

鄭麗文 美方 軍購 AIT 賴清德 總預算
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

藍營縣長初選激烈！徐欣瑩、柯文哲市場「巧遇」同框

賴總統任內有機會獲特赦？ 陳水扁「拍謝問錯人」：你問我我要問誰

盧秀燕、鄭麗文擬接力訪美 政治盤算冷熱大不同

只重兩岸、提名卡關 鄭麗文支持度下滑

相關新聞

影／軍購案卡關 鄭麗文：癥結在賴總統、找在野黨是畫錯重點

行政院版軍購特別條例在立院仍擱置，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕將陸續訪美，會不會擔心遭華府冷處理？鄭麗文今一早在屏東...

農曆年前拚台美關稅協議達陣 談判團隊可望下周再赴華府

台美關稅談判底定。據了解，行政院近來多次舉行跨部會會議，關稅協定文本也進入最後檢視階段，行政院長卓榮泰更親自主持會議聽取...

美軍售將以軍費高戰略重要者優先 分析：對台灣有利

美國總統川普簽署行政命令，將重新調整美國武器的客戶名單排序，優先考慮國防支出較高且具有戰略重要性的國家。美學者分析，這對...

黃國昌、蕭旭岑批谷立言 學者：台灣朝野只有親美、更親美之分

國民黨副主席蕭旭岑近日重批美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言，外界關注是否衝擊國民黨對美關係。學者分析，美國經營對台關係不會只與執政黨交往，相信會持續重視與國會多數黨的接觸；有學者也認為，蕭旭岑與民眾黨主席黃國昌批谷立言的發言主要反映美方長期介入台灣政局的不滿，若後續沒有進一步發言或行動，美方應會繼續與泛藍勢力接觸，保留合作空間。

「請谷立言如實轉達」 國民黨談軍購預算 喊話美方勿被民進黨誤導

國民黨副主席蕭旭岑點名美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言干涉對台灣內政，呼籲美國應尊重在野把關預算，美國國會的軍事及外交委員會資深議員則接連發聲，關切在野聯手擱置政院版軍購特別條例草案。國民黨昨天反擊，在野黨不審預算因民進黨不肯編列軍人加薪預算，請美國國會議員敦促民進黨政府編列預算，請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，勿被民進黨政府誤導。

訪美試水溫…盧秀燕減政治味 鄭麗文盼鄭習會增底氣

台中市長盧秀燕預計三月訪問美國華府，知情人士說，盧秀燕此行有為二○二八選戰試水溫的意味，但為避免美方人士困擾，努力降低政治味；也計畫在上半年與中國國家主席習近平會面後訪美的國民黨主席鄭麗文，則是要盼在與習近平會面後，增添訪美底氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。