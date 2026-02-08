影／軍購案卡關 鄭麗文：癥結在賴總統、找在野黨是畫錯重點

行政院版軍購特別條例在立院仍擱置，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕將陸續訪美，會不會擔心遭華府冷處理？鄭麗文今一早在屏東受訪說，不會，大家多慮了，不要過度解讀，軍購預算不能代表整個台美關係，而且其中較嚴重問題是，中間有資訊的重大落差，很明顯他們被民進黨政府嚴重誤導，問題在賴總統，找在野黨是畫錯重點。

鄭麗文說，她相信華府還是高度重視台灣整體戰略價值，「問題癥結出在賴總統，去年搞一整年大罷免，雞犬不寧，嚴重撕裂」，賴總統當選後從來都不接受朝小野大國會現況，透過不同政治鬥爭手段在杯葛國會。即便大罷免大失敗，賴清德沒有幡然悔悟、自我反省，反而變本加厲，讓國會三讀通過法案、預算，都一概不理，造成史上第一個被國會彈劾的違憲總統。

「解鈴還須繫鈴人！」鄭麗文說，台灣陷入嚴重憲政僵局，年度總預算乃至軍購預算，都沒有辦法進到立院，如果美方的朋友覺得很緊急，如果賴總統真的覺得茲事體大，就應該放下偏執，停止無理取鬧、無謂憲政對峙。

「問題癥結出在賴總統，找在野黨就是劃錯重點，找錯問題的方向！」鄭麗文說，如果美方真的急，如果賴總統真的向他說的這件事情很急的話，為什麼要無理杯葛，不斷延續台灣的憲政僵局，台灣民主政治要順暢運作，關鍵還是在賴總統。

國民黨副主席蕭旭岑批AIT處長「只比科長大一點」，鄭麗文說，我們擔心下情能不能如實上達，重視每個可以跟美國溝通機會，她擔任主席三個月，來自美方智庫、學界、國會與官方代表，都非常積極溝通，經過她的溝通說明，大家能得到全貌，非常希望她能到華府跟大家更進一步對話。

鄭麗文說，很遺憾的是執政黨沒有把台灣利益擺在優先。她多次向美方表達，「希望朝野理性溝通對話運作，很無奈，賴總統上任，每下愈況，越來越惡化」，如果說通過軍公教警消，關乎防衛韌性的重要族群待遇，區區三百億台幣，如果賴總統說，三百億付不出來，如何去答應美方超過一兆預算呢？這不是自相矛盾？若超過一兆預算都沒有財政困難，為什麼給軍公教警消三百億預算編不出來，這不是很荒謬嗎？

鄭麗文說，「如果像賴總統殷殷期盼這件事情這麼緊急，為什麼讓國會僵局到今天呢？都是他惡意操作，解鈴還須繫鈴人，問題在賴總統身上」。