農曆年前拚台美關稅協議達陣 談判團隊可望下周再赴華府

台美關稅談判底定。據了解，行政院近來多次舉行跨部會會議，關稅協定文本也進入最後檢視階段，行政院長卓榮泰更親自主持會議聽取相關談參規劃，為將來攻防做好應對，而府院持續力拚農曆年前達陣，我方談判團隊近日有望再度啟程赴美，完成談判最後一哩路。

台美跨過半導體議題、投資承諾等談判深水區後，現已簽訂投資備忘錄巷（MOU），下階段將簽對等貿易協定。賴清德總統3日預告，台美對等貿易協定（ART）目前已進入最後階段，深信很快就會有結果。立法院副院長江啟臣6日提及，與美國在台協會（AIT）處長谷立言，本月中旬希望可以簽訂。

儘管江啟臣表明，簽訂以後，立法院當然應該盡速審議通過，但綠營憂心，在朝小野大格局下，協定審議恐因攻防出現延宕。據透露，去年至今，黨政高層已著手處理社會論述，各部會也依談判內容研擬相關談參，還自擬「考前猜題」，沙盤推演在野質疑與應對。

據了解，卓揆日前也召集相關部會，聽取社會論述規劃，為將來攻防做好應對，比如降稅原因、是否衝擊國內產業，也從消費者角度出發，談論開放後的利多。

相關人士分析，將來攻防方向將聚焦「非關稅貿易障礙」及「降稅清單」，儘管評估在野擋的可能性不高，但不能輕忽在野對「民生深水區」的攻勢，比如預料提出多項附帶決議，就算不具實質法律效力，卻能留下將來的「相罵本」，也要避免步上南韓後塵，因審議拖延導致被加稅的後果。

除了應對攻防，賴清德總統、行政院長卓榮泰近來也啟動「產業傾聽之旅」，第一線傾聽業者心聲，以及說明關稅談判成果的利多；主責談判的行政院副院長鄭麗君也緊盯關稅協定文本進度，持續與相關部會溝通、確認文字，也參與相關產業座談，為談判做足一切準備。