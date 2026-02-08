聽新聞
訪美試水溫…盧秀燕減政治味 鄭麗文盼鄭習會增底氣

聯合報／ 記者陳熙文張文馨／台北報導
台中市長盧秀燕（左）與國民黨主席鄭麗文（右）將先後訪美，盧秀燕有為2028選戰試水溫的意味，鄭麗文則打算先赴陸來增添訪美底氣。本報資料照片
台中市長盧秀燕（左）與國民黨主席鄭麗文（右）將先後訪美，盧秀燕有為2028選戰試水溫的意味，鄭麗文則打算先赴陸來增添訪美底氣。本報資料照片

台中市長盧秀燕預計三月訪問美國華府，知情人士說，盧秀燕此行有為二○二八選戰試水溫的意味，但為避免美方人士困擾，努力降低政治味；也計畫在上半年與中國國家主席習近平會面後訪美的國民黨主席鄭麗文，則是要盼在與習近平會面後，增添訪美底氣。

盧秀燕在前年就以台中市長身分訪問美西，當時以城市交流和拜訪僑界為主；而這次的訪美鎖定紐約和華府等東部城市，給外界一種「更上層樓」的解讀，涉外人士表示，這樣的「面試」不外乎要對美國勾勒出候選人未來的施政方向，更重要的是美方要試探候選人是否維持台灣的親美路線，表達出與美合作的鮮明立場。

據了解，盧秀燕為此趟訪美多次開會準備，也謹慎評估當前的台美議題與環境，雖然美方多次出言關切台灣在野黨在軍購議題的立場，讓雙邊關係緊張升級，盧仍決定維持訪美節奏。

知情人士表示，距總統大選還早，盧秀燕也還不確定是否參選，這次訪問行程仍以市政交流為先。

知情人士表示，盧秀燕團隊想要淡化此次訪美的政治色彩，考量的是若政治色彩過重，恐影響在美的行程安排，可能讓計畫見面的學者、智庫等認為是在替盧政治背書；另外，新北市長侯友宜二○二三年請假訪美，被批評是利用市府資源參選，盧秀燕此次希望避開「侯友宜困境」。

有別於盧秀燕的選戰思考，同樣規畫在上半年訪問美國華盛頓的鄭麗文，行程規畫視「鄭習會」的結果來做議題設定和時程安排。

知情人士表示，鄭麗文要先跟習近平討論大戰略，之後才有信心去跟美國人談，訪陸行能夠得到什麼變得格外重要，否則鄭麗文沒有底氣訪美。

不過，知情人士也表示，在平衡美中關係之下，國民黨內部也對鄭麗文這麼快就要訪陸表達出疑慮，認為「是不是跑得太快了？」但據了解，鄭麗文對訪問中國大陸顯得非常有信心，認為能夠達到預期的成果。

盧秀燕 鄭麗文 訪美 台美 美中關係 習近平 鄭習會 華府 軍購 戰略
訪美試水溫…盧秀燕減政治味 鄭麗文盼鄭習會增底氣

