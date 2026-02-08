聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌、蕭旭岑批谷立言 學者：台灣朝野只有親美、更親美之分

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨副主席蕭旭岑6日批評AIT處長谷立言。 圖／取材自中廣Youtube頻道
國民黨副主席蕭旭岑6日批評AIT處長谷立言。 圖／取材自中廣Youtube頻道

國民黨副主席蕭旭岑近日重批美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言，外界關注是否衝擊國民黨對美關係。學者分析，美國經營對台關係不會只與執政黨交往，相信會持續重視與國會多數黨的接觸；有學者也認為，蕭旭岑與民眾黨主席黃國昌批谷立言的發言主要反映美方長期介入台灣政局的不滿，若後續沒有進一步發言或行動，美方應會繼續與泛藍勢力接觸，保留合作空間。

鈕則勳：藍白恐增訪美難度

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，國民黨內不少高層積極經營對美關係，一句話被錯誤解讀，都有可能攪亂想要經營的關係，且國民黨也有駐美代表處，相關論述如被放大渲染，可能對藍白不利；好不容易建立起來的對美關係或是政黨關係，就有急轉直下的可能性。

鈕則勳表示，綠營主軸清楚，打藍白不通過總預算、不通過軍購預算；但藍白的回擊都是單點，沒有整體戰略，沒有下鄉進行草根論述。

鈕則勳說，國民黨和民眾黨黨主席訪美的困難度會增加；美方不滿藍白政治人物的說法，正在累積籌碼；若想要訪美，可能開出更多條件，這對藍白來說是無法承受之重，倘再對條件有些答應、有些不答應，訪美時間會不斷延後，這場博弈變成美方的主場。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，蕭旭岑跟民眾黨主席黃國昌的發言主要是反映對美方長期介入台灣政局的不滿，也有安撫黨內反美聲浪的效果，反映台灣執政或在野只有「親美」與「更親美」之分。

左宜恩表示，若泛藍勢力能在黃國昌、蕭旭岑兩位要角發言後達到「正常能量釋放」，後續不再有進一步對影響與美國關係的發言或行動，美方應能繼續維持與泛藍勢力的接觸，保留未來合作空間。

左宜恩認為，倘泛藍內部反美聲浪繼續高漲，甚至影響到領導人物對美言行舉止，或產生違反美國重大利益的行為，例如持續無條件杯葛對美軍購，未能提出能令美方接受的替代方案，在美方失去信心、耐性的情況下，恐會走向對泛藍勢力不利的局面。

黃介正：美重視國會多數黨

淡江大學戰略所副教授黃介正說，美國經營對台關係，涵蓋面甚廣，從來未曾只與執政黨交往，相信會持續重視與國會多數黨的關係。

蕭旭岑 谷立言 黃國昌 藍白 軍購 美國在台協會 美方 訪美 對美 戰略
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

蕭旭岑酸「谷立言只比科長大一點」 藍委憂批美路線無助於選票

影／蕭旭岑稱谷立言只比科長大 盧秀燕：台美關係非小事

黃國昌、蕭旭岑接力批谷立言 學者：在野反美聲續高漲 恐讓綠撿到槍

蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 江啟臣曝：是「大使、中將層級」

相關新聞

黃國昌、蕭旭岑批谷立言 學者：台灣朝野只有親美、更親美之分

國民黨副主席蕭旭岑近日重批美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言，外界關注是否衝擊國民黨對美關係。學者分析，美國經營對台關係不會只與執政黨交往，相信會持續重視與國會多數黨的接觸；有學者也認為，蕭旭岑與民眾黨主席黃國昌批谷立言的發言主要反映美方長期介入台灣政局的不滿，若後續沒有進一步發言或行動，美方應會繼續與泛藍勢力接觸，保留合作空間。

「請谷立言如實轉達」 國民黨談軍購預算 喊話美方勿被民進黨誤導

國民黨副主席蕭旭岑點名美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言干涉對台灣內政，呼籲美國應尊重在野把關預算，美國國會的軍事及外交委員會資深議員則接連發聲，關切在野聯手擱置政院版軍購特別條例草案。國民黨昨天反擊，在野黨不審預算因民進黨不肯編列軍人加薪預算，請美國國會議員敦促民進黨政府編列預算，請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，勿被民進黨政府誤導。

訪美試水溫…盧秀燕減政治味 鄭麗文盼鄭習會增底氣

台中市長盧秀燕預計三月訪問美國華府，知情人士說，盧秀燕此行有為二○二八選戰試水溫的意味，但為避免美方人士困擾，努力降低政治味；也計畫在上半年與中國國家主席習近平會面後訪美的國民黨主席鄭麗文，則是要盼在與習近平會面後，增添訪美底氣。

蕭旭岑酸「谷立言只比科長大一點」 藍委憂批美路線無助於選票

藍白持續封殺國防特別預算條例，引起美方關注。國民黨副主席蕭旭岑昨還酸，美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而...

陳水扁：賴總統面對比扁政府更惡劣政治環境 共同支持1.25兆軍購

前總統陳水扁今天在台大校友會館演講，會後受訪時表示，當年扁政府3項軍購案在立法院被阻擋，現在賴清德總統提出1.25兆元軍...

北京施壓川普取消對我軍售？ 專家分析指不可能：習近平最難同意的妥協

外媒報導，美國政府將再批准對台灣出售約200億美元的4項軍售。旅美的台海安全研究中心主任梅復興認為，美國總統川普幾乎沒有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。