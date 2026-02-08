聽新聞
「請谷立言如實轉達」 國民黨談軍購預算 喊話美方勿被民進黨誤導

聯合報／ 記者屈彥辰張文馨／台北報導
AIT處長谷立言再三表示，歡迎台灣1.25兆元的軍購特別預算，並稱期待能在立法院審查相關預算時，回答國會的各項問題。 圖／聯合報系資料照片
國民黨副主席蕭旭岑點名美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言干涉對台灣內政，呼籲美國應尊重在野把關預算，美國國會的軍事及外交委員會資深議員則接連發聲，關切在野聯手擱置政院版軍購特別條例草案。國民黨昨天反擊，在野黨不審預算因民進黨不肯編列軍人加薪預算，請美國國會議員敦促民進黨政府編列預算，請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，勿被民進黨政府誤導。

籲美議員敦促民進黨為軍人加薪

谷立言再三表示，歡迎台灣一點二五兆元的軍購特別預算，並稱期待能在立法院審查相關預算時，回答國會的各項問題。立場友台的美國聯邦參議員蘇利文直批，「為了中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」，參議院軍事及外交委員會主席接連發聲，將矛頭指向台灣在野黨。

國民黨聲明強硬反擊要「美國國會議員敦促民進黨政府立刻替職業軍人加薪」，還要「谷立言處長如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導」。

相較於態度強硬的聲明，國民黨近日的社群平台Ｘ發文相對和緩，說明國民黨希望合理審查國防預算的立場，並感謝美國參議員支持台灣國防及關注台海和平穩定。

國民黨駐美代表正與美方溝通

藍營人士指出，三位參議員的喊話已經讓這個議題在華府開始擴散，國民黨駐美代表處也在溝通中；事實上，國民黨早在去年九月就打算安排黨團幹部赴美，與美國國會就台灣國防預算直接對話，無奈因行政程序作業不及，未能成行。

國民黨人士表示，美國總統川普已經調整對中政策，積極與中方謀求穩定和緩的關係，而這樣的風向轉變還沒有吹到國會與民間；黨主席鄭麗文看到國際趨勢，也希望能與中國大陸有對話基礎，這點國民黨會盡力爭取，希望美國各界了解。

這名人士也說，現在黨內的氣氛對於美國不是這麼好，甚至中央黨部希望駐美代表秦日新對美交涉要「據理力爭」，實際上，國民黨仍必須維持對美溝通；待國民黨提出自己的軍購條例後，應該會出現更好的對話基礎，雙邊關係有機會進一步和緩。

國民黨 軍購特別預算 谷立言 藍營 美國在台協會 鄭麗文 美國國會議員 藍白 蕭旭岑 民進黨
