快訊

輝達助攻道瓊一舉突破5萬點大關 黃仁勳一句話安了台股封關前信心

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

蕭旭岑酸「谷立言只比科長大一點」 藍委憂批美路線無助於選票

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑結束訪陸，今日接受專訪再被問及國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平會面一事，他說目前沒有確切訊息，但未來能深化交流，「更高層的會面應該會水到渠成」。聯合報系資料照
國民黨副主席蕭旭岑結束訪陸，今日接受專訪再被問及國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平會面一事，他說目前沒有確切訊息，但未來能深化交流，「更高層的會面應該會水到渠成」。聯合報系資料照

藍白持續封殺國防特別預算條例，引起美方關注。國民黨副主席蕭旭岑昨還酸，美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」惹議。有藍委說，黨中央應保持親美和中，批美路線對選票沒助益，當務之急應是盡快敲定縣市人選提名；不過也有參選地方首長的藍委認為，外交議題對於地方選舉影響不大。

有藍委說，國民黨無法放棄讓兩岸緩和交流的角色，但大環境已對國民黨不利，因為中共動不動就軍演，憂心黨中央走上親陸批美路線，對選票有幫助嗎？黨中央應考慮到其他要選舉的人，尤其往濁水溪以南，參選人恐怕都會皮皮挫，現在重點應該是盡快敲定縣市人選的提名，怎麼會還發生台中市這種分裂情況。

另一名藍委也說，黨中央路線還是要親美和中，兩邊等距保持平衡最好。不過全球疑美論升溫，各國領導人都到中國大陸去，美國總統川普的作風又把一些國家推向大陸，黨中央外交路線對地方選舉影響多大，還有待觀察。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉則表示，國共論壇看起來談得蠻順的，台灣可以跟美國好，也不用與中國大陸搞得那麼劍拔弩張。他出身支持海軍陸戰隊，支持更新國防軍備，但不能接受花那麼多錢，還用過時武器，且軍人留才加薪一定要做，民進黨政府卻不願執行三讀通過的法律，反而操弄對抗沒有意義，若跟大陸關係好一點，美方賣武器壓力就少一點。

蘇清泉說，他們要選縣市首長的人來說，以地方建設、老人及小孩福利為主，國防、外交本就是總統職權，是否影響地方縣市長選舉他自認「無啥差。」

國防特別預算 國民黨 蕭旭岑 谷立言 蘇清泉 國共論壇
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／蕭旭岑稱谷立言只比科長大 盧秀燕：台美關係非小事

黃國昌、蕭旭岑接力批谷立言 學者：在野反美聲續高漲 恐讓綠撿到槍

蕭旭岑稱谷立言「只是科長」盧秀燕：台美關係不是小事、要更重視

蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 江啟臣曝：是「大使、中將層級」

相關新聞

蕭旭岑酸「谷立言只比科長大一點」 藍委憂批美路線無助於選票

藍白持續封殺國防特別預算條例，引起美方關注。國民黨副主席蕭旭岑昨還酸，美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而...

北京施壓川普取消對我軍售？ 專家分析指不可能：習近平最難同意的妥協

外媒報導，美國政府將再批准對台灣出售約200億美元的4項軍售。旅美的台海安全研究中心主任梅復興認為，美國總統川普幾乎沒有...

陳水扁：賴總統面對比扁政府更惡劣政治環境 共同支持1.25兆軍購

前總統陳水扁今天在台大校友會館演講，會後受訪時表示，當年扁政府3項軍購案在立法院被阻擋，現在賴清德總統提出1.25兆元軍...

台美關稅月中可望簽訂？ 蔣萬安：期待中央清楚完整說明

台美關稅談判已達協議，但迄今未正式簽署，立法院副院長江啟臣昨向美國在台協會台北辦事處長谷立言確認，本月中旬希望可簽訂。台...

國民黨要谷立言轉達美國會別被綠營誤導 蔣萬安：立院要嚴格把關

美方關切1.25兆元軍購案，國民黨要美國在台協會台北辦事處長谷立言如實向美國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。台北市長蔣...

盧秀燕、鄭麗文擬接力訪美 政治盤算冷熱大不同

台中市長盧秀燕預計3月訪問美國華盛頓等東部大城市，知情人士說，盧秀燕此行雖然有為2028選戰試水溫的意味，但為避免美方人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。