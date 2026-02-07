蕭旭岑酸「谷立言只比科長大一點」 藍委憂批美路線無助於選票

藍白持續封殺國防特別預算條例，引起美方關注。國民黨副主席蕭旭岑昨還酸，美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」惹議。有藍委說，黨中央應保持親美和中，批美路線對選票沒助益，當務之急應是盡快敲定縣市人選提名；不過也有參選地方首長的藍委認為，外交議題對於地方選舉影響不大。

有藍委說，國民黨無法放棄讓兩岸緩和交流的角色，但大環境已對國民黨不利，因為中共動不動就軍演，憂心黨中央走上親陸批美路線，對選票有幫助嗎？黨中央應考慮到其他要選舉的人，尤其往濁水溪以南，參選人恐怕都會皮皮挫，現在重點應該是盡快敲定縣市人選的提名，怎麼會還發生台中市這種分裂情況。

另一名藍委也說，黨中央路線還是要親美和中，兩邊等距保持平衡最好。不過全球疑美論升溫，各國領導人都到中國大陸去，美國總統川普的作風又把一些國家推向大陸，黨中央外交路線對地方選舉影響多大，還有待觀察。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉則表示，國共論壇看起來談得蠻順的，台灣可以跟美國好，也不用與中國大陸搞得那麼劍拔弩張。他出身支持海軍陸戰隊，支持更新國防軍備，但不能接受花那麼多錢，還用過時武器，且軍人留才加薪一定要做，民進黨政府卻不願執行三讀通過的法律，反而操弄對抗沒有意義，若跟大陸關係好一點，美方賣武器壓力就少一點。

蘇清泉說，他們要選縣市首長的人來說，以地方建設、老人及小孩福利為主，國防、外交本就是總統職權，是否影響地方縣市長選舉他自認「無啥差。」