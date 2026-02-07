盧秀燕、鄭麗文擬接力訪美 政治盤算冷熱大不同

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台中市長盧秀燕（左）與國民黨主席鄭麗文（右）都計畫在今年上半年訪問美國華盛頓。圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕預計3月訪問美國華盛頓等東部大城市，知情人士說，盧秀燕此行雖然有為2028選戰試水溫的意味，但為避免美方人士困擾，盧團隊仍努力要降低政治味。有別於盧秀燕要淡化政治色彩，知情人士說，也計畫在上半年與中國國家主席習近平會面後訪美的國民黨主席鄭麗文，選擇先陸後美，則是要盼在與習近平會面後，增添訪美的底氣。

盧秀燕在2024年第一任市長任期內就曾經訪美。不過，當時是以美西為主，除了城市交流，拜訪僑界也成為當時十分重要的一環；而這次盧秀燕擬在「春暖花開」的3月訪問美國東部，鎖定紐約、華盛頓等東部大城市，有極大政治意義，因此也被外界視為2028總統大選試水溫。

知情人士表示，盧秀燕的身分敏感，會有這樣的聯想，也不完全是空穴來風，但總統大選的時程尚早，盧秀燕也還不確定是否參選，這次的訪問行程主要還是以市政交流為優先。

知情人士表示，盧秀燕團隊積極想要淡化此次訪美的政治色彩，主要是如果政治色彩過重，恐影響到美國的行程安排，可能讓計畫見面的學者、智庫等認為是在為盧秀燕做政治背書；另外，他也指出，盧秀彥也希望避免陷入「侯友宜困境」，指新北市長侯友宜2023年請假訪美，即被批評是利用市府資源在參選，盧秀燕也不希望這次的訪美行程會收到同樣的批評。

有別於盧秀燕的選戰思考，同樣規劃在上半年訪問美國華盛頓的鄭麗文，行程規劃還是視「鄭習會」的結果來做議題設定和時程安排。

知情人士表示，鄭麗文要先跟習近平討論大戰略，之後才有信心去跟美國人談，所以訪陸行能夠得到什麼變得格外重要，否則鄭麗文沒有底氣訪美。

不過，知情人士也表示，在平衡美中關係之下，國民黨內部也對鄭麗文這麼快就要訪陸表達出疑慮，認為「是不是跑得太快了？」但據了解，鄭麗文對訪問中國大陸顯得非常有信心，認為能夠達到預期的成果。

盧秀燕 訪美 鄭麗文
