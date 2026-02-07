快訊

越冷越追！「4大星座」天生反骨魅力強 讓人難以抗拒

全台最難訂餐廳被破解？網曝「島語」4字訂位法 過來人認證：百試百靈

李千娜拍「世紀血案」稱沒這麼嚴重！被罵爆道歉了　片酬全數捐出

影／「軍功里」成政治語言 賴清德到宮廟要求支持國防特別預算

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投即時報導
賴清德總統（右五）陪同温世政（右四）到南投宮廟參香，拉抬温世政氣勢。記者賴香珊／攝影
賴清德總統（右五）陪同温世政（右四）到南投宮廟參香，拉抬温世政氣勢。記者賴香珊／攝影

賴清德總統今天到南投，陪同民進黨南投縣長參選人温世政前往南投市福順宮、草屯鎮慶安宮參香。賴清德強調，面對中共威脅，國軍站在第一線，全民都應支持國防特別預算，並拜託鄉親力挺「用電腦選出的好人才」温世政，回鄉為南投打拚。

賴清德說，福順宮所在地為「軍功里」，國軍站在第一線，長年守護國家、功勞最大，他此行向福順宮王爺參拜，也是向國軍致敬，期盼全國人民支持國軍，共同守護台灣，並支持國防特別預算。

他指出，民主政治本質就是政黨政治，不同黨一定會有不同意見，但「不同黨沒關係，同國家才重要」，國家只有一個，有人可以移居他處，但「我們只有台灣這塊番薯仔」，必須仰賴國軍站在第一線，也需要全民團結支持。

賴清德也向鄉親力薦温世政，表示提名後不少人詢問，怎麼會有這麼英俊、熱情又專業的人才。他說，温世政「是我用電腦揀的」，他出生於草屯，曾就讀台中一中、北上求學，九二一大地震時正好在南投服役，歷經天災九死一生，這段經歷深刻影響温世政的人生選擇。

賴清德說，温世政是全國數一數二的牙醫師，也是新北市牙醫師公會理事長，屬於南投優秀子弟。南投縣議會前議長吳祺祥先行探詢其參選意願，賴清德更全力拜託，温世政最後以「九二一大地震九死一生，注定要回來為南投服務」為由，點頭投入縣長選戰。

温世政表示，大家叫他「温仔」就好，感謝總統親自到南投為他加持。他原本就有回鄉服務的想法，在賴清德邀請後更加堅定決心。他並透露自己是賴清德粉絲，始終牢記「台灣優先、民主優先、弱勢優先」，認為醫師本就應服務弱勢，並直言歷屆總統中，最保護台灣的就是賴總統。

賴清德總統陪同温世政到南投宮廟參香，拉抬温世政氣勢。記者賴香珊／攝影
賴清德總統陪同温世政到南投宮廟參香，拉抬温世政氣勢。記者賴香珊／攝影

賴清德 温世政 國防特別預算
