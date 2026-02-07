影／蕭旭岑稱谷立言只比科長大 盧秀燕：台美關係非小事

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今天上午參加台灣張廖簡宗親全國總會第15屆理事長暨理監事、顧問及會務團隊就職典禮，面對國民黨台中市長提名人選可能三月底後才會確定，她說既然兩名候選人都有意採取全民調，那不如早點挑個黃道吉日，把兩人的民調辦一辦。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天上午參加台灣張廖簡宗親全國總會第15屆理事長暨理監事、顧問及會務團隊就職典禮，面對國民黨台中市長提名人選可能三月底後才會確定，她說既然兩名候選人都有意採取全民調，那不如早點挑個黃道吉日，把兩人的民調辦一辦。記者黃仲裕／攝影

針對國民黨副主席蕭旭岑稱AIT處長谷立言「只比科長大一點」，台中市長盧秀燕表示，台美關係從來都不是小事，尤其美、中、台三角關係到台灣的安全，兩岸的和平，還有區域的繁榮跟穩定，所以台灣應該要更加的重視，而且要不斷的爭取國際間的支持。

盧秀燕今天上午參加台灣張廖簡宗親全國總會第15屆理事長暨理監事、顧問及會務團隊就職典禮，面對國民黨台中市長提名人選可能三月底後才會確定，她說，國民黨是一個有制度的政黨，長期以來都有公平初選的辦法，既然兩名候選人都有意採取全民調，那不如早點挑個黃道吉日，把兩人的民調辦一辦。

盧秀燕表示，台中市是一個大城市，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，而且兩人都已經準備好，如果拖到三月底之後辦初選，她覺得太晚了。

