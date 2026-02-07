川普調整美軍售優先順序 陳培瑜：藍白反覆杯葛國防預算會讓台灣失分

美國白宮6日表示，美國總統川普已簽署行政命令，調整美國武器軍售的優先順序，未來將優先供應給國防支出較高、且在其所屬地區具戰略重要性的國家。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，藍白在國內反覆杯葛國防預算，只會讓台灣在關鍵時刻失分，盼藍白不要再用政治算計看待國防。

陳培瑜表示，美國正在重新調整軍售優先順序，不再是「先到先得」，而是看一個國家是否願意認真投入國防、是否在區域安全中扮演關鍵角色。這對台灣是非常直接的提醒：國際社會看的是行動，不是口號。

陳培瑜指出，遺憾的是，當外部安全情勢快速變化，藍白卻在國內反覆杯葛國防預算、質疑必要的防衛投資，這只會讓台灣在關鍵時刻失分。

陳培瑜認為，國防不應該是政黨攻防的籌碼，而是國家能否被信任、被支持的基本條件。希望藍白不要再用政治算計看待國防，而是誠實面對現實，站在台灣整體安全與國際責任的立場思考。