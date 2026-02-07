不容綠營告軍購洋狀 藍農曆年後啟動反制

針對軍購預算爭議，近期頻有美國會議員發聲，希望台灣立法院不要杯葛國防預算。國民黨黨內則評估這是民進黨在華府告洋狀，打擊國民黨的形象；知情人士更指出，國民黨在過完農曆年後就會啟動對軍購特別預算的澄清，更不排出提出國民黨版軍購特別條例，只要是對台灣有幫助的軍購，不會不買。

美方近期傳出壓力，包括美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）對台灣在野黨刪減國防預算表達失望，美國共和黨和民主黨參議員皆發聲，希望台灣立法院不要杯葛國防預算。

有藍營人士認為說，這是民進黨官用的出口專內銷伎倆，透過在華府運作來打擊國民黨的形象；但朝野氣氛已經這麼差，尤其去年大罷免裂痕尚未弭平，「很多國民黨立委都很火」，指執政黨又跑到美國去告洋狀，等於是火上澆油。

他表示，執政黨如果採取強硬態度，最壞的結果就是預算過不了，美國川普政府怪罪台灣，「這已經不是七傷拳了，而是拳頭都打在自己身上」，執政黨刻意把自己塑造成好人，把在野黨弄成壞人，但川普政府不會只看台灣的在野黨，最後責任還是要由執政黨來扛。

也有藍營人士透露，國民黨中央、智庫及立院黨團三方平台早已針對軍購特別條例做過討論，但由於政院提出的1.25兆預算沒有明確細項，且就算立院啟動審查，也有民眾黨版為基礎，因此在農曆年前立院休會期，國民黨還不用急於表態。

不過，藍營人士指出，預計農曆年後立院下會期開議後，國民黨就會展開對美澄清，不排除提出國民黨版的軍購特別條例，且只是要對台灣有幫助的軍購，不會不買。