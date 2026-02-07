不容綠營告軍購洋狀 藍農曆年後啟動反制

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
針對軍購預算爭議，近期頻有美國會議員發聲，希望台灣立法院不要杯葛國防預算國民黨黨內則評估這是民進黨在華府告洋狀，打擊國民黨的形象；知情人士更指出，國民黨在過完農曆年後就會啟動對軍購特別預算的澄清，更不排出提出國民黨版軍購特別條例，只要是對台灣有幫助的軍購，不會不買。

美方近期傳出壓力，包括美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）對台灣在野黨刪減國防預算表達失望，美國共和黨和民主黨參議員皆發聲，希望台灣立法院不要杯葛國防預算。

有藍營人士認為說，這是民進黨官用的出口專內銷伎倆，透過在華府運作來打擊國民黨的形象；但朝野氣氛已經這麼差，尤其去年大罷免裂痕尚未弭平，「很多國民黨立委都很火」，指執政黨又跑到美國去告洋狀，等於是火上澆油。

他表示，執政黨如果採取強硬態度，最壞的結果就是預算過不了，美國川普政府怪罪台灣，「這已經不是七傷拳了，而是拳頭都打在自己身上」，執政黨刻意把自己塑造成好人，把在野黨弄成壞人，但川普政府不會只看台灣的在野黨，最後責任還是要由執政黨來扛。

也有藍營人士透露，國民黨中央、智庫及立院黨團三方平台早已針對軍購特別條例做過討論，但由於政院提出的1.25兆預算沒有明確細項，且就算立院啟動審查，也有民眾黨版為基礎，因此在農曆年前立院休會期，國民黨還不用急於表態。

不過，藍營人士指出，預計農曆年後立院下會期開議後，國民黨就會展開對美澄清，不排除提出國民黨版的軍購特別條例，且只是要對台灣有幫助的軍購，不會不買。

