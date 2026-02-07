快訊

江啟臣證實台美關稅協議月中簽定 何欣純：若在野黨拒審就沒有意義

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨立委、台中市長擬參選人何欣純（前排左）表示，立法院副院長江啟臣與其邀請美方來台中參訪或座談，不如要求國民黨團支持關稅協議，才是真正對台灣好、對台中好。記者陳敬丰／攝影
民進黨立委、台中市長擬參選人何欣純（前排左）表示，立法院副院長江啟臣與其邀請美方來台中參訪或座談，不如要求國民黨團支持關稅協議，才是真正對台灣好、對台中好。記者陳敬丰／攝影

行政院日前宣布與美國關稅談判結果，對等關稅15%不疊加，目前協議尚未簽訂，也未通過立院審議；立法院副院長江啟臣昨說，關稅協議應該會在月中簽定，立院應盡速審議批准。民進黨立委、台中市長擬參選人何欣純今表示，江應該和國民黨團好好溝通，否則在野黨拖延拒審就沒有意義。

何欣純今天上午到北區東興市場拜年並發送春聯，被問及台美關稅月中即將簽訂並送立院審議，她表示，江啟臣與其繼續邀請美方到台中參訪或舉辦座談，不如要求國民黨立院黨團，趕快在立院支持台美關稅協議，這樣才是真正對產業好、對台中好。

何欣純說，光是邀人參訪或辦座談，但當關稅協議真的進到立院後，在野黨團卻拖延、拒審，那參訪或座談都毫無意義，只是政治表演和空談，因此再次呼籲江啟臣，和在野黨團好好溝通，這次會期內審議台美關稅協議時，不分黨派一致支持通過，對台灣的經濟、台中的城市發展才真正有益。

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」將在3月底辦民調，火藥味越來越濃，何欣純對此表示，每個政黨都有自己的提名程序與時程，她尊重祝福，但無從評論；至於是否有較希望對上的對手，何說，國民黨既然要採全民調，就是由市民來決定。

