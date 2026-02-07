快訊

全台第一間！ 小熊維尼故事主題下午茶「Honey Corner 蜜糖角落」在台中

不容綠營告軍購洋狀 藍農曆年後啟動反制

相差30歲…哥哥匝道口遭輾死…弟弟認屍嘆「不熟」

蕭旭岑稱谷立言「只是科長」盧秀燕：台美關係不是小事、要更重視

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）表示，台美關係從來不是小事，應該要更加重視。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（右）表示，台美關係從來不是小事，應該要更加重視。記者陳敬丰／攝影

美國在台協會（AIT）近日動作頻仍，多次表態支持行政院編列1.25兆元國防特別預算，國民黨副主席蕭旭岑稱AIT處長谷立言「只比科長大一點」。AIT近期三度拜訪台中，台中市長盧秀燕針對「科長說」，表示台美關係從來不是小事，應該要更加重視。

盧秀燕今天上午出席市政活動，被媒體問及AIT近日「三顧茅廬」拜訪台中，她說這代表美方對台中市特別友善與重視；至於所謂的「科長說」，盧強調，台美關係從來不是小事，尤其美陸台三角關係和台灣的安全息息相關，更牽涉區域繁榮與穩定，台灣應該更加重視，還要不斷爭取國際支持。

谷立言1月底先到台中拜訪盧秀燕，昨天再受立法院副院長江啟臣之邀，到台中參訪精密機械大廠、出席AI論壇；AIT華盛頓總部執行理事長藍鶯1月底也曾拜訪盧秀燕。日前傳出盧秀燕3月將出訪美國，市府並未證實，谷立言昨天則表示「歡迎拜訪」。

盧秀燕子弟兵、北屯區議員擬參選人吳宗學指出，美方頻繁與盧秀燕互動，也和江啟臣談及台美關稅等核心議題，說明美國對盧、江與中台灣產業戰略地位的高度重視；對在野黨的重視是給執政黨的警訊，民進黨若持續以選舉政爭思維製造仇恨與對立，連國際盟友都會對台灣內部穩定性產生疑慮。

台美關係 盧秀燕 AIT 谷立言 蕭旭岑
