重申支持合理軍購 國民黨：請谷立言如實轉達美國會 別被民進黨誤導

美方關切1.25兆元軍購特別預算於立院暫時擱置審議，數名美國參議員指我國在野黨刪減國防預算後，美國參議院外交關係委員會主席吉姆·里施又表達關切。國民黨今回應，在野黨不審預算因民進黨不肯編列軍人加薪預算，請美國國會議員敦促民進黨政府，立刻編列給職業軍人加薪的年度預算，請美國在台協會台北辦事處處長谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

吉姆·里施表示，失望立院在野黨阻止國防預算，也提到立委應該專注於通過國防預算案，「而不是與中國共產黨合影」。

針對吉姆·里施說法，國民黨表示，台灣的預算制度與美國不同，上年度通過的新台幣6千多億元國防預算今年仍舊可以使用新的6千多億元，不受立法院是否通過本年度預算的影響。

國民黨表示，在野黨是因為民進黨不肯編列立法院三讀通過給職業軍人加薪的一年300億元預算，才沒審查今年的預算，只要民進黨政府把軍人預算編列，在野黨會立刻審查並通過國防預算。軍人的待遇應該也是國防預算的重要部分。

國民黨表示，新世代的高科技武器需要素質良好的軍人操作，如果不給職業軍人合理的待遇，如何能夠招募優秀的青年從軍？

國民黨呼籲，請美國國會議員敦促民進黨政府立刻編列給職業軍人每人每月加薪1萬5千元，總共300億元的年度預算，在野黨會立刻迅速審查國防預算。只買武器不顧軍人待遇的國防是脆弱的國防。

國民黨強調，美國在台協會台北辦事處處長谷立言非常了解，軍購特別條例、預算審查僵局的始作俑者是民進黨政府，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，「請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導」。