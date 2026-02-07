傳美對台再釋6千億軍售 林沛祥：國防不是金額愈大愈安全

1.25兆元軍購特別預算於立院暫時擱置審議，引起美方關切。外媒報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大、約200億美元的軍售案。國民黨立院黨團書記長林沛祥今強調，「支持國防、強化戰力」和「依法監督預算」從不衝突，國防不是軍火競賽，更不是「金額愈大愈安全」，國防自主不能建立在放棄國會監督之上。

因1.25兆元軍購特別預算暫擱置審議，美國在台協會（AIT）處長谷立言、數名美國參議員等，均對此事表達關切。谷立言稱「自由不是免費」，也有美國參議員指我國在野黨刪減國防預算。

據金融時報報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大的軍售案，內容包含愛國者飛彈與其他武器，金額可能高達200億美元（約新台幣6318億元）。

林沛祥說，身為立法委員，他必須強調，支持國防、強化戰力與依法監督預算，這兩件事從來不衝突。

林沛祥表示，第一，要買合用的武器，要買會到位的武器。國防不是軍火競賽，更不是「金額愈大愈安全」。每一項軍購，都必須回到台灣實際的防衛需求、作戰構想與不對稱戰力建構，確保買到的是「現在用得上、戰時到得了、關鍵時刻能發揮效果」的裝備，而不是政治宣示或外交交差。

林沛祥指出，第二，依法審查，納稅錢不能亂花。不論是1.25兆元的軍購特別預算，或外媒所指可能高達200億美元的軍售案，立法院的責任就是逐項檢視、嚴格把關。監督不是拖延，更不是反國防，而是確保決策過程透明、價格合理、期程可信，避免重演「買得到、交不了、用不久」的前車之鑑。

最後，林沛祥強調，台灣的國防自主，不能建立在放棄國會監督之上。民主國家的安全，來自專業、制度與民意的共同支撐。「我們會堅定支持強化國防，但同樣堅定要求政府，對每一分納稅人的錢負起最大責任。」