快訊

我沒看到！上網貼歧視影片惡搞「歐巴馬夫婦成猴子」 川普刪文切割不道歉

雪線下修！顯著降溫探個位數 「這些區域」1千公尺山區可能降雪

電影改編「林家血案」卻沒通知家屬！李千娜稱「沒這麼嚴重」被罵爆

傳美對台再釋6千億軍售 林沛祥：國防不是金額愈大愈安全

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照片

1.25兆元軍購特別預算於立院暫時擱置審議，引起美方關切。外媒報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大、約200億美元的軍售案。國民黨立院黨團書記長林沛祥今強調，「支持國防、強化戰力」和「依法監督預算」從不衝突，國防不是軍火競賽，更不是「金額愈大愈安全」，國防自主不能建立在放棄國會監督之上。

因1.25兆元軍購特別預算暫擱置審議，美國在台協會（AIT）處長谷立言、數名美國參議員等，均對此事表達關切。谷立言稱「自由不是免費」，也有美國參議員指我國在野黨刪減國防預算

據金融時報報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大的軍售案，內容包含愛國者飛彈與其他武器，金額可能高達200億美元（約新台幣6318億元）。

林沛祥說，身為立法委員，他必須強調，支持國防、強化戰力與依法監督預算，這兩件事從來不衝突。

林沛祥表示，第一，要買合用的武器，要買會到位的武器。國防不是軍火競賽，更不是「金額愈大愈安全」。每一項軍購，都必須回到台灣實際的防衛需求、作戰構想與不對稱戰力建構，確保買到的是「現在用得上、戰時到得了、關鍵時刻能發揮效果」的裝備，而不是政治宣示或外交交差。

林沛祥指出，第二，依法審查，納稅錢不能亂花。不論是1.25兆元的軍購特別預算，或外媒所指可能高達200億美元的軍售案，立法院的責任就是逐項檢視、嚴格把關。監督不是拖延，更不是反國防，而是確保決策過程透明、價格合理、期程可信，避免重演「買得到、交不了、用不久」的前車之鑑。

最後，林沛祥強調，台灣的國防自主，不能建立在放棄國會監督之上。民主國家的安全，來自專業、制度與民意的共同支撐。「我們會堅定支持強化國防，但同樣堅定要求政府，對每一分納稅人的錢負起最大責任。」

軍購特別預算 國防預算 美國在台協會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美參議員批在野砍國防預算 林沛祥表遺憾：未準確掌握事實

賴總統盼民眾評評理 國民黨團盼國人公評：嚴格監督有錯？

韓國瑜遭質疑不中立 國民黨團：請民進黨停止政治追殺

林沛祥：賴總統會迫於現實讓柯建銘續任黨團總召

相關新聞

嗆「賴總統到底要拿台灣人多少錢」 傅崐萁提對美軍購3原則

1.25兆元軍購特別預算於立院暫時擱置審議，此事引起美方關切。外媒報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大、約200億美元的軍...

傳美對台再釋6千億軍售 林沛祥：國防不是金額愈大愈安全

1.25兆元軍購特別預算於立院暫時擱置審議，引起美方關切。外媒報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大、約200億美元的軍售案...

疑美論響徹全球 蕭旭岑、黃國昌真心話大冒險

為了達成軍購預算通過的KPI，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言可說歷來最「活躍」的美國駐台代表，不但表示願向國會說明，也多次邀約在野立委會面、拜會六都首長，對於軍購特別條例在立院卡關，更喊話「自由不是免費」。這一連串被視為施壓的舉動，藍白兩黨主席、副主席接連表態，直指「谷立言介入台灣內政太深」，這一席話為何會引起如此大的迴響？

新聞眼／藍白開砲 醉翁之意不在「谷」

一點二五兆元軍購特別條例在立法院原地踏步，賴政府甩鍋在野黨，卓揆更當著ＡＩＴ台北處長谷立言的面轟在野黨擋軍購，儼然「告洋...

軍購爭議 蕭旭岑：美政客對我說三道四

政院一點二五兆元軍購特別條例草案在立法院持續未審，近來美國多名參議員抨擊，民眾黨主席黃國昌則質疑美國在台協會（ＡＩＴ）處...

台美關稅協議 在野要求政府說明衝擊

立法院副院長江啟臣昨表示，已向美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言確認，台美關稅在二月中希望可以簽訂，立院應該可以盡速批准，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。