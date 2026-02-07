嗆「賴總統到底要拿台灣人多少錢」 傅崐萁提對美軍購3原則

1.25兆元軍購特別預算於立院暫時擱置審議，此事引起美方關切。外媒報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大、約200億美元的軍售案。國民黨立院黨團總召傅崐萁今提出三點原則，是否為達到防衛效果的武器，能否如期交貨，黨內是否凝聚共識。傅質疑，我國軍費攀升，財政能否負擔，賴清德總統到底還要拿台灣人多少錢？

美國在台協會（AIT）處長谷立言、數名美國參議員等，因1.25兆元軍購特別預算暫擱置審議，均對此事表達關切。據金融時報報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大的軍售案，內容包含愛國者飛彈與其他武器，金額可能高達200億美元（約新台幣6318億元）。

針對接踵而至的軍購議題，傅崐萁提出三點原則。第一，針對台灣防衛，是否為能夠達到足夠防衛效果的武器？第二，能不能如期交貨？第三，黨內是否凝聚一定的共識？他表示，賴清德連基本對軍人的尊重都沒有，現在職業軍人起薪約3萬5千元，軍人要怎麼過生活？

傅崐萁舉1.25兆元軍購特別預算為例，他說，若再加上後續延伸維修，約4兆多，今年度國防預算9495億，去年又通過強化韌性特別預算1500億元，賴清德政權要花台灣人多少錢？經常性國防預算已是前總統蔡英文初期的三倍。我國財政有辦法負擔？賴清德到底還要拿台灣人多少錢？

傅崐萁質疑，賴清德到底支不支持軍人、支不支持國防？他看不出賴清德有在支持國軍、國防，買這麼多武器，卻沒讓軍人無後顧之憂，台灣的國防不是靠買武器而已，還有整體作戰的士氣、保家衛國的決心。他批這些高官酒酣耳熱，如晉惠帝般的「何不食肉糜」，基層國軍官兵過這麼辛苦，國家元首不守法，不加薪，亂搞。

傅崐萁說，兩岸和平只是賴清德的一念之間而已，賴清德選擇的是掏空台灣三個世代的錢。他重申，黨內還要凝聚共識，過去到現在，支持國防、防衛台灣一直是國民黨堅定的職志，古寧頭戰役、823砲戰等都是國民黨打的仗，保衛台灣。民進黨不斷搞垮國家的財政。這問題不是表面上一兩個案子的問題而已，沒有這麼簡單。