台美關稅協議 在野要求政府說明衝擊

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱屈彥辰／台北報導

立法院副院長江啟臣昨表示，已向美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言確認，台美關稅在二月中希望可以簽訂，立院應該可以盡速批准，讓產業有穩定的方向。藍白皆表示，政府應清楚向國會及人民說明台美關稅可能帶來的衝擊與影響，才是負責任的政府。

民眾黨團總召陳清龍說，台美關稅協定送至國會後，立法院應依法審查，確保勞工、農漁民的權益，以及人民的食安與健康不會被犧牲；他提醒賴清德總統，過去民進黨一再主張對外貿易談判事前、事中、事後都應由國會參與，應清楚對國會及公民社會說明台美關稅協定所帶來的影響與衝擊。

國民黨立院黨團書記長立委林沛祥表示，台美關稅協議送進立法院以後，應依照「條約締結法」審查。行政院應依照先例，來立法院進行整體經濟衝擊評估報告，這才是負責任的政府。

民進黨團副幹事長沈伯洋則說，在野黨是多數，要不要盡速批准應該是他們在決定，民進黨當然希望盡速保護傳產，但是藍白是否願意一同審就不得而知。

民進黨立委何欣純說，目前台中產業最需要的是，立法院趕快通過台美談判協議，希望江啟臣督促在野黨支持同意，讓台美談判結果順利完成。

台美關稅 立法院 民進黨團 江啟臣 美國在台協會 谷立言
相關新聞

新聞眼／藍白開砲 醉翁之意不在「谷」

一點二五兆元軍購特別條例在立法院原地踏步，賴政府甩鍋在野黨，卓揆更當著ＡＩＴ台北處長谷立言的面轟在野黨擋軍購，儼然「告洋...

軍購爭議 蕭旭岑：美政客對我說三道四

政院一點二五兆元軍購特別條例草案在立法院持續未審，近來美國多名參議員抨擊，民眾黨主席黃國昌則質疑美國在台協會（ＡＩＴ）處...

台美關稅協議 在野要求政府說明衝擊

立法院副院長江啟臣昨表示，已向美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言確認，台美關稅在二月中希望可以簽訂，立院應該可以盡速批准，...

當王滬寧面 蕭旭岑提「原汁原味九二共識」

國民黨副主席蕭旭岑於二日至四日率團訪陸，行程最後一天會晤大陸政協主席王滬寧。蕭旭岑昨接受專訪表示，他當王滬寧面表達「原汁...

谷立言：美再工業化 需台灣幫忙

ＡＩＴ處長谷立言昨天表示，美國要推動再工業化和升級ＡＩ產業，需要台灣的幫助，尤其重視安全可靠的供應鏈，台灣非常值得信賴，...

川習通話後 蕭旭岑：賴總統仍固守新兩國論 要跟陸開戰

美國總統川普、大陸國家主席習近平通話後，賴清德總統稱美中台三邊關係有四個不變，當中包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬。...

