台美關稅協議 在野要求政府說明衝擊

立法院副院長江啟臣昨表示，已向美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言確認，台美關稅在二月中希望可以簽訂，立院應該可以盡速批准，讓產業有穩定的方向。藍白皆表示，政府應清楚向國會及人民說明台美關稅可能帶來的衝擊與影響，才是負責任的政府。

民眾黨團總召陳清龍說，台美關稅協定送至國會後，立法院應依法審查，確保勞工、農漁民的權益，以及人民的食安與健康不會被犧牲；他提醒賴清德總統，過去民進黨一再主張對外貿易談判事前、事中、事後都應由國會參與，應清楚對國會及公民社會說明台美關稅協定所帶來的影響與衝擊。

國民黨立院黨團書記長立委林沛祥表示，台美關稅協議送進立法院以後，應依照「條約締結法」審查。行政院應依照先例，來立法院進行整體經濟衝擊評估報告，這才是負責任的政府。

民進黨團副幹事長沈伯洋則說，在野黨是多數，要不要盡速批准應該是他們在決定，民進黨當然希望盡速保護傳產，但是藍白是否願意一同審就不得而知。

民進黨立委何欣純說，目前台中產業最需要的是，立法院趕快通過台美談判協議，希望江啟臣督促在野黨支持同意，讓台美談判結果順利完成。