快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

聽新聞
0:00 / 0:00

當王滬寧面 蕭旭岑提「原汁原味九二共識」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
中國全國政協主席王滬寧（左二）4日上午在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑（左）。圖／聯合報系資料照片
中國全國政協主席王滬寧（左二）4日上午在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑（左）。圖／聯合報系資料照片

國民黨副主席蕭旭岑於二日至四日率團訪陸，行程最後一天會晤大陸政協主席王滬寧。蕭旭岑昨接受專訪表示，他當王滬寧面表達「原汁原味的九二共識」、台灣人盼望和平等，獲王正面回應。談及黨主席鄭麗文與中共總書記習近平是否會面，蕭說，尚無確切訊息，未來能深化交流，「更高層的會面應會水到渠成」。

蕭旭岑說他當面向王滬寧表達台灣人民的心聲，不希望台海發生戰爭，王滬寧也表示大陸領導人想法一致，希望台海和平。蕭強調，台獨是紅線，國民黨完全不贊成，違反中華民國憲法也危害台灣人的利益，他訪陸時也沒有聽到一國兩制、武力統一。

國民黨大陸事務部主任張雅屏說，蕭旭岑會見王滬寧時，明確還原「原汁原味的九二共識」、「一中各表」的精神，既然各自口頭表述，表示有擱置爭議、求同存異的空間，當面向王滬寧表達台灣人不希望衝突，盼和平解決爭端，希望大陸正視台灣人的主流民意，獲得王滬寧正面回應，王滬寧表達大陸以和平為首要目標。這是針對大陸軍演的壓力，國民黨首次明確向大陸最高層表達台灣人的感受，並獲得善意與正面回應。國民黨的路線才是真正能推動兩岸和平的路徑。

對於外界關注的鄭習會？蕭旭岑說，國共平台停了十年，這次重新啟動是第一步，未來若能深化交流，重建溝通平台，「更高層的會面應該會水到渠成」。但對於鄭習會時間點，目前為止沒有確切的訊息。

蕭旭岑專訪中也不否認鄭習會獲得陸方正面回應，他說，春江水暖鴨先知，他跟王滬寧見面剛好遇到立春，有「冬去春來」意味，象徵過去兩岸關係的冬天要過去，春天要來了。

外傳鄭麗文訪美會被冷處理，蕭旭岑駁斥說，這是非常可笑的推斷，美國人要看訪賓對美國而言有無價值。鄭麗文作為最大在野黨的主席，且重新與中國大陸交流，光美國的訪客就可用絡繹不絕形容，從政界、商界到智庫，凡是知道的都跑到國民黨中央，想知道鄭麗文跟中國大陸重建互信跟溝通平台是怎麼回事，無法理解為什麼訪美會遭到冷處理。

蕭旭岑 王滬寧 鄭麗文 鄭習會 九二共識 一中各表
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

批谷立言引關注 蕭旭岑坦言沒有不敬之意：盼美方了解在野黨感受

美封鎖石油輸入… 王滬寧：堅定挺古巴反對外來干涉

要求陸配放棄陸籍 蕭旭岑：賴總統先廢陸委會宣布兩岸是兩國

川習通話後 蕭旭岑：賴總統仍固守新兩國論 要跟陸開戰

相關新聞

新聞眼／藍白開砲 醉翁之意不在「谷」

一點二五兆元軍購特別條例在立法院原地踏步，賴政府甩鍋在野黨，卓揆更當著ＡＩＴ台北處長谷立言的面轟在野黨擋軍購，儼然「告洋...

軍購爭議 蕭旭岑：美政客對我說三道四

政院一點二五兆元軍購特別條例草案在立法院持續未審，近來美國多名參議員抨擊，民眾黨主席黃國昌則質疑美國在台協會（ＡＩＴ）處...

台美關稅協議 在野要求政府說明衝擊

立法院副院長江啟臣昨表示，已向美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言確認，台美關稅在二月中希望可以簽訂，立院應該可以盡速批准，...

當王滬寧面 蕭旭岑提「原汁原味九二共識」

國民黨副主席蕭旭岑於二日至四日率團訪陸，行程最後一天會晤大陸政協主席王滬寧。蕭旭岑昨接受專訪表示，他當王滬寧面表達「原汁...

谷立言：美再工業化 需台灣幫忙

ＡＩＴ處長谷立言昨天表示，美國要推動再工業化和升級ＡＩ產業，需要台灣的幫助，尤其重視安全可靠的供應鏈，台灣非常值得信賴，...

川習通話後 蕭旭岑：賴總統仍固守新兩國論 要跟陸開戰

美國總統川普、大陸國家主席習近平通話後，賴清德總統稱美中台三邊關係有四個不變，當中包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。