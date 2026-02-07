快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

軍購爭議 蕭旭岑：美政客對我說三道四

聯合報／ 記者屈彥辰張文馨蔡晉宇／台北報導
國民黨副主席蕭旭岑（右）接受中廣千秋萬事主持人王淺秋（左）專訪。圖／取自中廣Youtube頻道
國民黨副主席蕭旭岑（右）接受中廣千秋萬事主持人王淺秋（左）專訪。圖／取自中廣Youtube頻道

政院一點二五兆元軍購特別條例草案在立法院持續未審，近來美國多名參議員抨擊，民眾黨主席黃國昌則質疑美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言介入我國內政太深；國民黨副主席蕭旭岑昨日接受訪問時指，美國政客介入台灣內政，谷立言層級僅比科長大一點，卻對台灣要求東、要求西。民進黨批評，在野不當傷害國家利益。

近期數名美國參議員質疑在野黨阻擋國防預算，其中谷立言除多次對軍購表示「支持和歡迎」外也點出「自由不是免費」等，引發黃國昌質疑「介入台灣內政太深」、「配合行政院長卓榮泰演戲」等。

蕭旭岑昨日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，矛頭指向谷立言說，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。他任副主席以來，跟美方官員見了幾次，這些官員都關心軍購。美國尊重國會對政府預算的審查，為何對台灣不能尊重？

蕭旭岑表示，賴清德總統不增加軍人的待遇，即使賴總統可惡，美國人也不能干涉我國內政。政府腐敗，若美國自詡民主國家，就要承認在野黨嚴格把關跟監督。

蕭旭岑說，黨內同志不見得知道放話罵在野黨的美國參議員是何方神聖，其實都只是議員而已。谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。他訪陸時，會見的大陸國台辦主任宋濤是部長級，大陸政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員成天要求東、要求西，不是很奇怪嗎？

蕭旭岑說，他理解黨內立委有壓力，但他認為本來就要審國防預算，只是因為政院不願編列軍人加薪預算，所以才卡住。前總統馬英九時期的軍購比前總統陳水扁時期多，國民黨從來不擋軍購，只是要合理。

蕭旭岑專訪結束後澄清，他沒有不敬之意。他跟黃國昌身為在野黨代表，見了很多美國朋友，美國朋友也表達希望軍購預算能通過，但不能只施壓在野黨。台灣是民主體制，有其預算審查程序，在野黨也會有自己的訴求。

民進黨發言人李坤城表示，在野黨持續杯葛行政院版國防特別條例草案，並質疑ＡＩＴ過度介入內政，無視美國國務院已公開支持該項一點二五兆元的軍購預算；和平要靠實力，自助而後人助，希望不論是民眾黨還是國民黨，都能審慎考慮，共同支持國防，理性審查預算，避免讓國際友人質疑台灣自我防衛的決心。

軍購 蕭旭岑 國防預算 谷立言 黃國昌 國務院 美國在台協會
延伸閱讀

黃國昌提「都更三新箭」 新北議會民進黨團批無新意：舊案再貼標

批谷立言引關注 蕭旭岑坦言沒有不敬之意：盼美方了解在野黨感受

【即時短評】醉翁之意不在「谷」？ 藍白齊轟谷立言的背後考量

王義川酸建商女婿談都更 黃國昌邀賴總統：攤開民進黨收多少政治獻金

相關新聞

新聞眼／藍白開砲 醉翁之意不在「谷」

一點二五兆元軍購特別條例在立法院原地踏步，賴政府甩鍋在野黨，卓揆更當著ＡＩＴ台北處長谷立言的面轟在野黨擋軍購，儼然「告洋...

軍購爭議 蕭旭岑：美政客對我說三道四

政院一點二五兆元軍購特別條例草案在立法院持續未審，近來美國多名參議員抨擊，民眾黨主席黃國昌則質疑美國在台協會（ＡＩＴ）處...

台美關稅協議 在野要求政府說明衝擊

立法院副院長江啟臣昨表示，已向美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言確認，台美關稅在二月中希望可以簽訂，立院應該可以盡速批准，...

當王滬寧面 蕭旭岑提「原汁原味九二共識」

國民黨副主席蕭旭岑於二日至四日率團訪陸，行程最後一天會晤大陸政協主席王滬寧。蕭旭岑昨接受專訪表示，他當王滬寧面表達「原汁...

谷立言：美再工業化 需台灣幫忙

ＡＩＴ處長谷立言昨天表示，美國要推動再工業化和升級ＡＩ產業，需要台灣的幫助，尤其重視安全可靠的供應鏈，台灣非常值得信賴，...

川習通話後 蕭旭岑：賴總統仍固守新兩國論 要跟陸開戰

美國總統川普、大陸國家主席習近平通話後，賴清德總統稱美中台三邊關係有四個不變，當中包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬。...

