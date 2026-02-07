軍購爭議 蕭旭岑：美政客對我說三道四

政院一點二五兆元軍購特別條例草案在立法院持續未審，近來美國多名參議員抨擊，民眾黨主席黃國昌則質疑美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言介入我國內政太深；國民黨副主席蕭旭岑昨日接受訪問時指，美國政客介入台灣內政，谷立言層級僅比科長大一點，卻對台灣要求東、要求西。民進黨批評，在野不當傷害國家利益。

近期數名美國參議員質疑在野黨阻擋國防預算，其中谷立言除多次對軍購表示「支持和歡迎」外也點出「自由不是免費」等，引發黃國昌質疑「介入台灣內政太深」、「配合行政院長卓榮泰演戲」等。

蕭旭岑昨日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，矛頭指向谷立言說，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。他任副主席以來，跟美方官員見了幾次，這些官員都關心軍購。美國尊重國會對政府預算的審查，為何對台灣不能尊重？

蕭旭岑表示，賴清德總統不增加軍人的待遇，即使賴總統可惡，美國人也不能干涉我國內政。政府腐敗，若美國自詡民主國家，就要承認在野黨嚴格把關跟監督。

蕭旭岑說，黨內同志不見得知道放話罵在野黨的美國參議員是何方神聖，其實都只是議員而已。谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。他訪陸時，會見的大陸國台辦主任宋濤是部長級，大陸政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員成天要求東、要求西，不是很奇怪嗎？

蕭旭岑說，他理解黨內立委有壓力，但他認為本來就要審國防預算，只是因為政院不願編列軍人加薪預算，所以才卡住。前總統馬英九時期的軍購比前總統陳水扁時期多，國民黨從來不擋軍購，只是要合理。

蕭旭岑專訪結束後澄清，他沒有不敬之意。他跟黃國昌身為在野黨代表，見了很多美國朋友，美國朋友也表達希望軍購預算能通過，但不能只施壓在野黨。台灣是民主體制，有其預算審查程序，在野黨也會有自己的訴求。

民進黨發言人李坤城表示，在野黨持續杯葛行政院版國防特別條例草案，並質疑ＡＩＴ過度介入內政，無視美國國務院已公開支持該項一點二五兆元的軍購預算；和平要靠實力，自助而後人助，希望不論是民眾黨還是國民黨，都能審慎考慮，共同支持國防，理性審查預算，避免讓國際友人質疑台灣自我防衛的決心。