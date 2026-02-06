關稅底定 卓榮泰：總統要求金融單位主動關懷中小企業

台美靜待簽署對等貿易協定（ART），行政院長卓榮泰今天表示，總統賴清德已要求金融單位「主動出擊」，以電話等方式關懷中小微企業，了解關稅底定後有無需要政府更多協助，並強調近期就會調資料追進度。

他並強調，台美關稅談判成果再度向世界證明，台美是「民主產業的戰略夥伴」。

經濟部今天舉行「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」，卓榮泰、經濟部長龔明鑫等人出席。卓榮泰致詞強調，持續加大力道支持中小微企業升級轉型，他並細數一年來共輔導24.7萬家企業，創造新台幣逾97億元產值、金融支持核貸金額也達1785億元等成果。

談及台美貿易談判，卓榮泰說，「副院長鄭麗君今天如果在這裡，她講話的聲音會和龔部長一樣沙啞，龔部長上月底赴美出席台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）後感冒至今，但她會帶著沙啞的聲音到美國談判」，現正等待下一輪針對各行各業關稅、貿易協定進行最後一次談判，已做足全部準備。

台灣對等關稅稅率15%且不疊加，卓榮泰指出，過去與美方有FTA（自由貿易協定）的國家，其稅率較低，如今全世界在新的關稅水平15%基礎下，台灣有同樣的公平待遇，得以維持競爭力，也在232條款享有最惠國待遇，為全世界首例。

他強調，這2項成果代表台美雙方再度向全世界證明「我們是民主產業的戰略夥伴」，既維持競爭力，又維持戰略夥伴關係，對未來全台所有產業轉型絕對有更大的幫助。

卓榮泰指出，金融機構是中小企業最需協助之處，日前他帶著財團法人中小企業信用保證基金、台灣中小企業聯合輔導基金會2位董事長與賴總統報告，總統特別指示，希望信保、聯輔以及金融單位要主動出擊，用電話方式詢問中小微企業，在關稅談判過程與結果底定後，有無需要政府更多協助，要求金融單位全速展開這項工作。

卓榮泰表示，最近會調閱資料，看他們有沒有如同總統的指示、政府的期待，和業界產生最好的連結，了解大家的困難、衝擊，給大家最全面的協助，以「主動關懷」方式出擊。

他指出，台灣正從高科技製造產業的國家，邁向兼具軟體設計及百工百業能夠公平發展、全國能均衡發展的「全民智慧生活圈」，亦即推動「AI新十大建設」。面對升級轉型。如果民眾能給予更多支持，國會也給行政單位合理的預算，以及國際給台灣更多協助，相信台灣將朝向「更開放、更全面發展、更富強、更安全」的國家方向進展。

他盼過年後，行政、立法兩院回到常軌，好好審預算，軍購預算也是，繼續用更大力道協助中小微企業、照顧人民的基本福利，也讓國家主權安全得到全面升級與發展。