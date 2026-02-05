川習通話／陸媒：俄美對中都有承諾

大陸國家主席習近平四日與俄羅斯總統普亭視訊會晤後，又與美國總統川普通話。具大陸官媒背景的「牛彈琴」則指出，這是前所未有的一次外交舉動。

「牛彈琴」昨日發文提及「這是前所未有的一次外交舉動，也是中國元首外交的第一次—同一天與俄美兩國總統視訊、電話互動」。顯示大陸與俄美關係現在都不錯，對兩國都有期待，而俄美對大陸都有承諾，美方更有「新表達」。

文章提到川普的兩點承諾，包含「我樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展」及「我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定」。

文章稱，當前國際上面臨俄烏衝突、加薩流血，美國又與委內瑞拉、加拿大、格陵蘭島、伊朗等地引發衝突，「不得不提高警惕，我們需要一個和平穩定的國際環境，我們也要保持清醒和淡定，不惹事，更不怕事」。

「牛彈琴」最後點出，從時間點來看，五日是美俄《新削減戰略武器條約》到期，文章指，這個條約對美俄核彈頭和載具數量有明確限制，是美俄間唯一的軍控條約。普亭曾建議條約延期，但未得到美國的響應。俄方四日表態，俄美不再受該條約義務約束，原則上可自由選擇後續行動，「這個世界，正變得愈來愈凶險」。