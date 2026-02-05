聽新聞
0:00 / 0:00

川習通話／美國學者：習在鋪陳 會川普將談台灣

聯合報／ 編譯梁采蘩周辰陽雷光涵／綜合報導

川習四日通話，紐約時報四日報導，美國智庫布魯金斯研究所主任何瑞恩說，習近平在該通話中的說法明顯尖銳且犀利；他想先將立場說清楚，既對大陸內部，也對美國總統川普展現他在台灣議題上正緊盯不放。

何瑞恩還說，習近平此舉旨在為四月「川習會」預先鋪陳，告訴川普「當你四月來訪時，要準備好就台灣議題進行嚴肅、面對面的對話，因為這對我來說非常重要」。

美國政治新聞網四日報導，去年十月南韓釜山「川習會」並未提及台灣議題，此次雙方均表明有談到，這顯示相關議題可能在兩人四月的北京川習會再被提出。

彭博四日引述分析家報導，川習上次、即去年十一月通話時，仍聚焦日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發的中日緊張情勢。但川習當時對台灣議題的不同表述，也顯示全球兩大經濟體間仍存在未解的緊張關係。

華盛頓郵報四日也報導，美中關係此時正處於不確定狀態。白宮尋求對北京採取更緩和的語氣，優先考慮美中貿易關係，而非更具對抗性的議題。與此同時，雙方在關稅、關鍵礦物和台灣等議題上的爭端仍持續。

日本智庫「東京財團」研究員柯隆五日發表評論指，川普政府不可能只因此次通話就停止對台軍售；對美國總統川普而言，只要台海不開戰，讓中方多買美國黃豆，並對美國出口稀有金屬，就已足夠。柯隆說，真正關鍵在於這通電話是否將讓川普政府不對台灣軍售，但這幾乎不可能；對川普政府而言，台灣情勢將維持現狀。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

【重磅快評】川普說他重視中國關切 賴清德卻只會說「四個不變」

大陸官媒強調川習通話談台灣 專家：為4月討論鋪墊

比特幣跌穿7.1萬美元！監管鬆綁卡關 川普勝選後漲幅全歸零

從拒止戰略 看川普的國安交易邏輯

相關新聞

藍：兩岸制度不同 化解歧異需時間

國民黨主席鄭麗文日前表示，現階段討論兩岸和平統一的話題言之過早，沒有成熟的條件。大陸國台辦發言人陳斌華昨回應，和平是兩岸...

九二共識促統？ 藍轟總統造謠

國共兩黨智庫論壇落幕，賴清德總統昨表示，中國的一中原則，完全沒給中華民國表述空間，要進行兩岸交流合作，要先把審議總預算、...

川習交好「台灣正從籌碼變成商品」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：...

川習通話／國安人士：北京劇本「管控台灣 外部硬朗」

時隔兩個多月美中領導人再度通話，國安人士昨分析，兩次的川習通話，主動方顯然都是北京，反應北京當局因軍事體系動盪及地緣政治...

冷眼集／單邊押寶 賴反受困美中框架

川習通話涉及台灣議題，以及高度受關注的美台軍售計畫，美國積極與中共發展關係以來，歷經多任總統，對台軍售始終是華府與北京之...

川習通話／在野看法：美棄抗中 賴總統慌了手腳

美中領導人再度通話，國民黨昨表示，賴清德總統無視美國川普政府的戰略，已放棄走對抗中國大陸老路，還在自說自話、吹噓台美關係...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。