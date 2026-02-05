聽新聞
川習通話／在野看法：美棄抗中 賴總統慌了手腳

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰李成蔭蔡晉宇廖士鋒／台北報導

美中領導人再度通話，國民黨昨表示，賴清德總統無視美國川普政府的戰略，已放棄走對抗中國大陸老路，還在自說自話、吹噓台美關係，只會讓台灣淪為中美交易的籌碼。

國民黨副主席蕭旭岑昨表示，賴清德總統幾次親上火線公開批評國民黨，代表他們在情勢上的判斷已慌了手腳，因為美中關係的緩和對賴總統在戰略路線上，將有相當不利的發展。

黃國昌昨接受廣播節目專訪時表示，川普向來展現「強人政治」風格，然而也沒有指稱習近平是獨裁者，因為這些不是他關心的事情。川普在意台灣花多少錢買武器、有多少半導體製程移到美國，從頭到尾只有在乎美國利益。我國政府必須看清局勢，避免成為中美博弈外交的談判籌碼。

習近平關切美國對台軍售，陸委會副主委梁文傑昨日在記者會上回應指，「目前看到的，是習近平對於軍售問題表達了立場」，但他強調，「我們沒有看到美國或是川普總統方面對於這些問題的說法，目前看起來似乎是中方表達立場，美國是收到了」。

