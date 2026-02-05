川習通話／國安人士：北京劇本「管控台灣 外部硬朗」

時隔兩個多月美中領導人再度通話，國安人士昨分析，兩次的川習通話，主動方顯然都是北京，反應北京當局因軍事體系動盪及地緣政治受挫，主動求和，以台灣議題折衝；我方也研判，北京在四月「川習會」前可能延續「管控台灣、外部硬朗」的劇本。

國安人士指出，北京在對外互動中持續將台灣議題作為對話元素之一，同時透過經貿讓利與外交接觸並行，目的在穩定對美關係並爭取戰略空間，然而美方在印太安全與台海穩定上的核心利益，並未出現鬆動跡象。國安人士強調，台美關係與既有合作機制維持穩定，美方對台承諾也未改變。

國安人士表示，中國軍方高層經歷大規模清洗，雖然表面維持控制，但整體軍事能力已被削弱，處於「氣虛」狀態。中國也在地緣政治上受挫，中方試圖透過委內瑞拉、伊朗及格陵蘭等地區威脅美歐，卻反遭美更強力防堵與嚇阻。

國安人士說，北京也以台灣議題作為折衝，但美國戰略底線，即是對於「印太島鏈不容侵犯」的戰略利益非常明確且不容商量，即使北京讓步，例如採購黃豆，也難以動搖此核心。

國安人士指出，北京最在意的兩件事是美台軍售與台美供應鏈合作。北京將台美高科技合作視為對中國「卡脖子」，研判未來數月將傾力阻止此類合作。

川普預計四月訪陸，國安人士說，北京會持續上演「管控台灣、外部硬朗」的劇本；但若北京不回到尊重國際戰略軌道的正軌上，這些通話與政治動作難以產生實質的轉變。