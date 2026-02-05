聽新聞
0:00 / 0:00

川習通話／國安人士：北京劇本「管控台灣 外部硬朗」

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

時隔兩個多月美中領導人再度通話，國安人士昨分析，兩次的川習通話，主動方顯然都是北京，反應北京當局因軍事體系動盪及地緣政治受挫，主動求和，以台灣議題折衝；我方也研判，北京在四月「川習會」前可能延續「管控台灣、外部硬朗」的劇本。

國安人士指出，北京在對外互動中持續將台灣議題作為對話元素之一，同時透過經貿讓利與外交接觸並行，目的在穩定對美關係並爭取戰略空間，然而美方在印太安全與台海穩定上的核心利益，並未出現鬆動跡象。國安人士強調，台美關係與既有合作機制維持穩定，美方對台承諾也未改變。

國安人士表示，中國軍方高層經歷大規模清洗，雖然表面維持控制，但整體軍事能力已被削弱，處於「氣虛」狀態。中國也在地緣政治上受挫，中方試圖透過委內瑞拉、伊朗及格陵蘭等地區威脅美歐，卻反遭美更強力防堵與嚇阻。

國安人士說，北京也以台灣議題作為折衝，但美國戰略底線，即是對於「印太島鏈不容侵犯」的戰略利益非常明確且不容商量，即使北京讓步，例如採購黃豆，也難以動搖此核心。

國安人士指出，北京最在意的兩件事是美台軍售與台美供應鏈合作。北京將台美高科技合作視為對中國「卡脖子」，研判未來數月將傾力阻止此類合作。

川普預計四月訪陸，國安人士說，北京會持續上演「管控台灣、外部硬朗」的劇本；但若北京不回到尊重國際戰略軌道的正軌上，這些通話與政治動作難以產生實質的轉變。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

【即時短評】川習通話透露弦外之音 台灣處境更加嚴峻

海巡署2月13日啟動春安工作 應處中國大陸灰色地帶侵擾

從拒止戰略 看川普的國安交易邏輯

川習通話談及伊朗 北京控管風險而非保護德黑蘭

相關新聞

藍：兩岸制度不同 化解歧異需時間

國民黨主席鄭麗文日前表示，現階段討論兩岸和平統一的話題言之過早，沒有成熟的條件。大陸國台辦發言人陳斌華昨回應，和平是兩岸...

九二共識促統？ 藍轟總統造謠

國共兩黨智庫論壇落幕，賴清德總統昨表示，中國的一中原則，完全沒給中華民國表述空間，要進行兩岸交流合作，要先把審議總預算、...

川習交好「台灣正從籌碼變成商品」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：...

川習通話／國安人士：北京劇本「管控台灣 外部硬朗」

時隔兩個多月美中領導人再度通話，國安人士昨分析，兩次的川習通話，主動方顯然都是北京，反應北京當局因軍事體系動盪及地緣政治...

冷眼集／單邊押寶 賴反受困美中框架

川習通話涉及台灣議題，以及高度受關注的美台軍售計畫，美國積極與中共發展關係以來，歷經多任總統，對台軍售始終是華府與北京之...

川習通話／在野看法：美棄抗中 賴總統慌了手腳

美中領導人再度通話，國民黨昨表示，賴清德總統無視美國川普政府的戰略，已放棄走對抗中國大陸老路，還在自說自話、吹噓台美關係...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。