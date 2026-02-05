川習交好「台灣正從籌碼變成商品」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：美國正在跟中國談「如何相處」，而不是「如何保護台灣」，換言之，台灣從「美中博弈的籌碼」，正在變成「美中交易的商品」。

李翔宙說，這明顯撕下了台灣安全的虛幻面紗，但賴清德總統仍強調「台美關係堅如磐石」卻假裝面紗還在；身為台灣的領導人，此時應該向國人坦誠：台美關係面臨前所未有的不確定性，台灣必須做最壞打算、最好準備。

美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中說，川普再次把與習近平通電話交談形容為「非常好」，大家早不覺得意外。川普大肆宣傳中國將加碼購買美國農產品二五○○萬噸、增加石油天然氣進口及飛機引擎等項目，但北京重點從頭到尾都很明確，習近平直接敦促美方對台軍售須「極為謹慎」，明確劃下紅線，代表任何美國對台實質防衛支持，對北京而言都可能被視為踩線行為。

翁履中認為，川普刻意淡化這段敏感內容，只輕描淡寫提到「討論了台灣」，轉而高調強調貿易讓利，用經濟甜頭來稀釋政治對立，掩蓋北京在台灣問題上強硬立場。

翁履中說，北京此次設計的美中俄三強溝通節奏，極可能構成未來走向「彼此牽制、各自劃線」態勢，美國透過盟友與貿易壁壘發聲，中國以供應鏈與國際市場作為槓桿，俄羅斯以能源與軍事壓力作為槓桿支點，三分天下的格局正在成形，川習通話與中俄對談都直接提及台灣議題，代表台灣早已被納入大國談判框架中，成為各方必提的戰略焦點。

翁履中認為，台灣目前最大挑戰，是內部無止盡的內耗與共識流失，且台灣也需觀察，美國對台軍售是否會因為中美談判而出現變數？是否會出現外界擔憂的第四公報？不能排除美國政府對台灣的發言更謹慎、更婉轉，甚至連對台軍售也受到影響。