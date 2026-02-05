我1.25兆國防預算 美國務院歡迎

ＡＩＴ處長谷立言支持為期八年、一點二五兆元的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌質疑與華府立場落差大、過度介入台灣內政，美國國務院昨回應，已向台灣方面清楚表達，美方歡迎台灣提出的一點二五兆元預算。

黃國昌一月訪美，討論國防軍購及關稅議題，他日前接受本報專訪表示，行政院提出的軍購特別條例，谷立言「介入台灣內政太深」，配合行政院長卓榮泰「演戲」，表現得如同台灣行政官員。

美國國務院一名發言人回應中央社表示，一如國務院與ＡＩＴ多次公開聲明，「我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布四百億美元的特別國防採購預算」。

行政院發言人李慧芝表示，美國國務院已說明與ＡＩＴ對台灣加強國防自主的立場一樣。中國對台灣威脅包括分化台灣跟友盟的關係，「黃前立委的說法可能遭利用」，且會混淆國際視聽，籲黃發言應更專業、謹慎。

民眾黨發言人張彤表示，黃國昌的立場很清楚，真正的台美價值同盟，應該建立在互惠對等的基礎上，如同台灣尊重美國民主程序一般，美方也應該同樣尊重我國民主運作，面對賴政府提出一點二五兆元軍購特別條例，台灣人民有絕對知情權，國會的存在就是為人民把關、揭開執政黨的黑箱。

國防部長顧立雄日前與媒體餐敘，提及未來施政規畫。他再度喊話，希望立院儘速審查一點二五兆特別預算，以及今年度國防預算，並宣稱特別預算可創造超過四千億產值、九萬名工作機會。

顧立雄說，本年度預算若順利通過，M1A2T戰車可全數解繳，其他陸續分批交運裝備，包括海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS-600M無人機、MQ-9B無人機、彈簧刀三○○無人機、MS-110偵照莢艙、火山布雷系統、第三代陸區通訊系統。