聽新聞
0:00 / 0:00

九二共識促統？ 藍轟總統造謠

聯合報／ 記者簡慧珍鄭媁陳洛薇／連線報導
賴清德總統（左）昨表示，中國的一中原則，完全沒給中華民國表述空間。（中央社）
賴清德總統（左）昨表示，中國的一中原則，完全沒給中華民國表述空間。（中央社）

國共兩黨智庫論壇落幕，賴清德總統昨表示，中國的一中原則，完全沒給中華民國表述空間，要進行兩岸交流合作，要先把審議總預算、國防特別預算條例等正事辦好；而如果有人欣然接受九二共識，「表示她（他）一定是中國人，同時也積極推展兩岸統一」。國民黨則反擊，賴總統不要帶頭造謠，九二共識和一國兩制毫無關聯，和統一更扯不上邊。

賴總統昨到彰化縣參訪聚隆纖維公司芳苑廠，被問到國民黨赴陸訪問，賴總統說，關於九二共識，中國國家主席習近平已多次說明一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒給中華民國表述的空間。

賴總統表示，要進行兩岸的交流合作一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算、國防特別預算要順利審查通過，這樣才能贏得國人信任，也不至於對台灣帶來危險；過去他在醫院服務，常常跟門診病人提醒健康非常重要，如果沒健康，賺再多錢也沒用，個人如此，國家也是如此。

賴總統說，去年經濟成長率高達百分之八點六三，股市也突破三萬點，就業情況十五年來最好，我們國家持續有這些重大成果，國防一定要持續強化，有強大國防保護我們國家主權、自由民主的生活方式，這些重大成果才有辦法保障。

賴總統強調，希望在野黨能夠不忘參選初衷，一定要維護國家、人民利益，不要因為要進行兩岸合作，就推遲中央政府總預算、國防特別預算。

國民黨表示，智庫赴大陸交流，立刻為台灣民眾帶來和平紅利，賴總統急了，語無倫次抹紅國民黨。九二共識是兩岸交流的政治基礎，兩岸交流的鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題。

國安局前局長李翔宙說，賴總統把九二共識與國防預算連結的政治操作，強調接受九二共識就「真的是中國人」，這般尖銳的政治指控，極其不利台灣發展的走向；此刻在堅持立場的同時，最需要的應該是保留與在野黨實質對話的空間，提供更具體的國防預算規劃細節，增加透明度；同時建立更細緻的美中台關係動態評估機制，避免過度依賴「不變」假設。

九二共識 賴清德 鄭麗文 兩岸交流 總預算
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

惠利飽受惡評傷害「造謠、侮辱、性騷擾」　公司「刑事提告」：絕不和解

不談政治卻「處處是政治」 解讀國共論壇：台灣需在美中之間選邊站嗎？

白擬修戒嚴法限立院24小時內追認 馬文君贊成盼藍合作修法

批總統帶頭造謠 國民黨：九二共識和「統一」扯不上邊

相關新聞

藍：兩岸制度不同 化解歧異需時間

國民黨主席鄭麗文日前表示，現階段討論兩岸和平統一的話題言之過早，沒有成熟的條件。大陸國台辦發言人陳斌華昨回應，和平是兩岸...

九二共識促統？ 藍轟總統造謠

國共兩黨智庫論壇落幕，賴清德總統昨表示，中國的一中原則，完全沒給中華民國表述空間，要進行兩岸交流合作，要先把審議總預算、...

川習交好「台灣正從籌碼變成商品」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：...

川習通話／國安人士：北京劇本「管控台灣 外部硬朗」

時隔兩個多月美中領導人再度通話，國安人士昨分析，兩次的川習通話，主動方顯然都是北京，反應北京當局因軍事體系動盪及地緣政治...

冷眼集／單邊押寶 賴反受困美中框架

川習通話涉及台灣議題，以及高度受關注的美台軍售計畫，美國積極與中共發展關係以來，歷經多任總統，對台軍售始終是華府與北京之...

川習通話／在野看法：美棄抗中 賴總統慌了手腳

美中領導人再度通話，國民黨昨表示，賴清德總統無視美國川普政府的戰略，已放棄走對抗中國大陸老路，還在自說自話、吹噓台美關係...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。